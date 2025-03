Une entreprise norvégienne ne veut plus approvisionner les navires de guerre américains

1/2 Un aéroglisseur de la United States Navy navigue près de Trondheim, en Norvège. Photo: AFP

Marian Nadler

L’entreprise norvégienne de carburant Haltbakk Bunkers a décidé de ne plus ravitailler les navires de guerre américains en réaction au scandale survenu à la Maison Blanche. Par cette décision, elle exprime son mécontentement croissant à l’égard de la politique américaine dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Dans un message Facebook désormais supprimé annonçant le boycott, Haltbakk Bunkers a qualifié la dispute entre le président américain Donald Trump, son vice-président J. D. Vance et le président ukrainien Volodymyr Zelensky du «plus grand spectacle désastreux jamais diffusé en direct à la télévision». Le chef du gouvernement ukrainien y était salué pour son sang-froid face à cette situation tendue et la politique de l’administration Trump était, quant à elle, décrite comme une «mise en scène sournoise».

Pas une goutte de carburant?

Haltbakk Bunkers a également demandé à d'autres fournisseurs européens de se joindre au boycott. Le texte se termine par «Slava Ukraina» («Honneur à l'Ukraine»). Gunnar Gran, le propriétaire de Haltbakk Bunkers, a confirmé la décision aux médias norvégiens, et il a par ailleurs souligné «qu'aucune goutte de carburant» ne serait livré aux forces armées américaines «jusqu'au départ de Trump».

Entre-temps, la politique norvégienne s'est également penchée sur le boycott. Dimanche, le gouvernement a publié une déclaration du ministre de la Défense, Tore O. Sandvik. «Nous avons vu des rapports exprimant des inquiétudes quant au soutien apporté aux navires de la marine américaine en Norvège. Cela n'est pas conforme à la politique du gouvernement norvégien. Je peux confirmer que tout le soutien demandé a été fourni», y explique Tore O. Sandvik.

«Les États-Unis et la Norvège entretiennent une coopération étroite et solide en matière de défense. Les forces américaines continueront à recevoir l'approvisionnement et le soutien dont elles ont besoin de la part de la Norvège». Le nom de Haltbakk Bunkers n'est toutefois pas mentionné directement une seule fois dans la déclaration du ministre de la défense.