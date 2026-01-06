L'UE avertit Israël qu'une suspension d'ONG à Gaza empêcherait l'acheminement d'aide vitale

L'Union europénne a averti mercredi Israël que la suspension d'ONG apportant une assistance humanitaire à la bande de Gaza ravagée par la guerre, en vertu de nouvelles règles d'enregistrement, empêcherait l'acheminement d'aide vitale.

«L'UE a été claire: la loi sur l'enregistrement des ONG ne peut pas être appliquée sous sa forme actuelle», a écrit la commissaire européenne Hadja Lahbib sur son compte X. «Tous les obstacles à l'accès (d'aide) humanitaire doivent être levés», a-t-elle ajouté.

Israël a annoncé mardi que les ONG travaillant à Gaza et n'ayant pas transmis la liste de leurs employés palestiniens d'ici ce mercredi ne pourraient plus y opérer en 2026. Pour Israël, ce nouveau dispositif vise à empêcher des «acteurs hostiles ou des soutiens du terrorisme» d'opérer dans les territoires palestiniens.

Les autorités israéliennes ont annoncé mardi que les organisations qui «ont refusé de soumettre la liste de leurs employés palestiniens pour écarter tout lien avec le terrorisme» avaient reçu un avis indiquant que leur licence serait révoquée à compter du 1er janvier, avec l'obligation de cesser toute activité d'ici le 1er mars.

Source: AFP