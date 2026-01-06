Le chef de la diplomatie israélienne au Somaliland, tout juste reconnu
Le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar est arrivé mardi au Somaliland, moins de deux semaines après la reconnaissance officielle par Israël de cette république autoproclamée que la Somalie estime faire partie de son territoire, a annoncé la présidence du Somaliland.
Sourc: AFP
Israël ne veut toujours pas de journalistes à Gaza
Israël estime que le cessez-le-feu à Gaza ne justifie pas de laisser les journalistes étrangers y pénétrer, selon un document du gouvernement envoyé à la Cour suprême, qui tranchera ultérieurement sur cette question.
«Malgré un changement de la situation factuelle sur le terrain, l'entrée de journalistes (tant étrangers que non étrangers) dans la bande de Gaza sans escorte (...) ne doit pas être autorisée», estime le procureur, représentant le gouvernement, dans le document adressé à la cour et obtenu par l'AFP.
Source: AFP
ONG interdites à Gaza: le chef de l'ONU appelle Israël à revenir sur sa décision
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé vendredi Israël à revenir sur sa décision d'interdire l'accès à la bande de Gaza à de nombreuses organisations humanitaires internationales, selon un communiqué de son porte-parole.
Antonio Guterres, «très inquiet de l'annonce des autorités israéliennes de suspendre les opérations de plusieurs ONG internationales dans les territoires palestiniens occupés», «appelle cette mesure à être annulée», a indiqué Stéphane Dujarric.
Ces organisations internationales «sont indispensables pour le travail humanitaire vital et cette suspension risque de saper les fragiles progrès faits pendant le cessez-le-feu» à Gaza, a-t-il ajouté. «Cette annonce s'ajoute à de précédentes restrictions qui ont déjà ralenti l'entrée cruciale de nourriture, d'équipements médicaux et d'hygiène et d'abris à Gaza. Cette récente décision va encore exacerber la crise humanitaire que subissent les Palestiniens», a-t-il déploré.
Source: AFP
L'ONU dénonce l'interdiction «scandaleuse» d'accès à Gaza pour des ONG par Israël
Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a jugé mercredi «scandaleuse» la menace d'Israël de suspendre les activités de dizaines d'organisations humanitaires à Gaza à partir de janvier, appelant les États à exiger d'urgence d'Israël un changement de cap.
«La suspension par Israël de nombreuses agences humanitaires présentes à Gaza est scandaleuse», a déclaré Volker Turk dans un communiqué, avertissant que «de telles suspensions arbitraires aggravent encore une situation déjà intolérable pour la population de Gaza».
L'interdiction d'accès à Gaza jeudi concerne 37 ONG internationales, selon Israël
Un total de 37 organisations humanitaires sont concernées par une interdiction d'accès à Gaza qui doit entrer en vigueur jeudi si elles ne transmettent pas aux autorités le nom de leurs employés palestiniens, a annoncé mercredi à l'AFP le gouvernement israélien.
Ces ONG refusent de se soumettre à cette obligation car «elles savent, comme nous le savons, que certains d'entre eux sont impliqués dans le terrorisme ou liés au Hamas», a déclaré mercredi Gilad Zwick, un porte-parole du ministère de la Diaspora, ajoutant: «pas de passe-droit, pas de combine».
Source: AFP
L'UE avertit Israël qu'une suspension d'ONG à Gaza empêcherait l'acheminement d'aide vitale
L'Union europénne a averti mercredi Israël que la suspension d'ONG apportant une assistance humanitaire à la bande de Gaza ravagée par la guerre, en vertu de nouvelles règles d'enregistrement, empêcherait l'acheminement d'aide vitale.
«L'UE a été claire: la loi sur l'enregistrement des ONG ne peut pas être appliquée sous sa forme actuelle», a écrit la commissaire européenne Hadja Lahbib sur son compte X. «Tous les obstacles à l'accès (d'aide) humanitaire doivent être levés», a-t-elle ajouté.
Israël a annoncé mardi que les ONG travaillant à Gaza et n'ayant pas transmis la liste de leurs employés palestiniens d'ici ce mercredi ne pourraient plus y opérer en 2026. Pour Israël, ce nouveau dispositif vise à empêcher des «acteurs hostiles ou des soutiens du terrorisme» d'opérer dans les territoires palestiniens.
Les autorités israéliennes ont annoncé mardi que les organisations qui «ont refusé de soumettre la liste de leurs employés palestiniens pour écarter tout lien avec le terrorisme» avaient reçu un avis indiquant que leur licence serait révoquée à compter du 1er janvier, avec l'obligation de cesser toute activité d'ici le 1er mars.
Source: AFP
La situation à Gaza reste «catastrophique»
La situation humanitaire à Gaza reste «catastrophique», se sont alarmés mardi les ministres des Affaires étrangères de dix pays, dont celui de la Suisse. Ils s'inquiétent notamment de la «grave insécurité alimentaire» à laquelle est confrontée «une majorité» de la population.
Au total, «1,3 million de personnes ont encore besoin d'une aide urgente pour se loger», écrivent dans un communiqué commun les chefs de la diplomatie du Canada, du Danemark, de la Finlande, de la France, de l'Islande, du Japon, de la Norvège, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni.
Alors que «plus de la moitié des établissements de santé ne fonctionnent que partiellement», ils appellent les autorités israéliennes à «garantir un accès sans entrave à l'aide humanitaire».
Trump doit recevoir un prix de la paix de la part d'Israël
Donald Trump recevra un prix de la paix de la part d'Israël en 2026, a annoncé lundi Benjamin Netanyahu lors d'une conférence de presse en Floride aux côtés du président américain. Les Israéliens «apprécient ce que vous avez fait pour aider Israël et pour soutenir notre combat» contre le Hamas à Gaza, a déclaré le Premier ministre israélien.
En annonçant remettre à Donald Trump ce prix de la paix, la plus haute distinction civile israélienne, Benjamin Netanyahu rompt avec une tradition vieille de plusieurs décennies consistant à le décerner à un citoyen israélien.
Le président américain, visiblement ravi, s'est déclaré «très surpris et touché» de recevoir ce prix, laissant entendre qu'il pourrait se rendre en Israël pour la cérémonie, qui se tient traditionnellement la veille de la fête nationale.
Source: AFP
Un conseiller du guide suprême menace d'une «réponse sévère» en cas d'agression
Un conseiller du guide suprême iranien a affirmé mardi que «toute agression» de son pays serait «immédiatement suivie d'une réponse sévère», peu après que Donald Trump a prévenu que tout réarmement iranien serait très rapidement «éliminé».
«La capacité balistique et la défense de l'Iran ne peuvent être contenues ni soumises à autorisation», a écrit sur X Ali Shamkhani, six mois après des frappes américaines et israéliennes contre des sites nucléaires iraniens.
Source: AFP
Trump affirme que tout réarmement iranien sera «éliminé»
Les Etats-Unis «élimineront» tout réarmement iranien, a déclaré lundi Donald Trump, six mois après des frappes américaines et israéliennes contre des sites nucléaires en Iran.
«J'espère qu'ils n'essaient pas de reconstruire parce que si c'est le cas, nous n'aurons d'autre choix que d'éliminer très rapidement ce réarmement», a dit le président américain lors d'une conférence de presse en Floride aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
Pas inquieté par la Chine
Le président américain a aussi affirmé ne pas être préoccupé par les manoeuvres militaires chinoises autour de Taïwan, affirmant ne pas croire que son homologue Xi Jinping puisse ordonner une invasion. «Je ne crois pas qu'il le fera», a-t-il déclaré à des journalistes en parlant du président chinois, depuis sa résidence Mar-a-Lago, en Floride.
Egalement interrogé pour savoir si les exercices lancés lundi par la Chine pour simuler le blocus des ports de Taïwan l'inquiétaient, le président américain a répondu: «Non, rien ne m'inquiète.»
Source: AFP