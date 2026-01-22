Les nommés dans les principales catégories aux Oscars

La 98e cérémonie des Oscars se tiendra le 15 mars à Los Angeles. «Sinners» de Ryan Coogler domine avec 16 nominations, suivi par «Une bataille après l'autre» de Paul Thomas Anderson avec 13.

Voici les nommés dans les principales catégories pour la 98e cérémonie des Oscars, qui aura lieu à Los Angeles le 15 mars. «Sinners» de Ryan Coogler est en tête avec un record de 16 nominations, suivi par «Une bataille après l'autre» de Paul Thomas Anderson, nominé dans 13 catégories.

Meilleur film

«Bugonia»

«F1»

«Frankenstein»

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«Une bataille après l'autre»

«L'Agent Secret»

«Valeur Sentimentale»

«Sinners»

«Train Dreams»





Meilleur réalisateur

Chloé Zhao, «Hamnet»

Paul Thomas Anderson, «Une bataille après l'autre»

Ryan Coogler, «Sinners»

Josh Safdie, «Marty Supreme»

Joachim Trier, «Valeur Sentimentale»





Meilleure actrice

Jessie Buckley, «Hamnet»

Rose Byrne, «If I Had Legs I'd Kick You»

Kate Hudson, «Sur un air de blues»

Renate Reinsve, «Valeur Sentimentale»

Emma Stone, «Bugonia»





Meilleur acteur

Timothée Chalamet, «Marty Supreme»

Leonardo DiCaprio, «Une bataille après l'autre»

Ethan Hawke, «Blue Moon»

Michael B. Jordan, «Sinners»

Wagner Moura, «L'Agent Secret»





Meilleure actrice dans un second rôle

Elle Fanning, «Valeur Sentimentale»

Inga Ibsdotter Lilleaas, «Valeur Sentimentale»

Amy Madigan, «Evanouis»

Wunmi Mosaku, «Sinners»

Teyana Taylor, «Une bataille après l'autre»





Meilleur acteur dans un second rôle

Benicio del Toro, «Une bataille après l'autre»

Jacob Elordi, «Frankenstein»

Delroy Lindo, «Sinners»

Sean Penn, «Une bataille après l'autre»

Stellan Skarsgard, «Valeur Sentimentale»





Meilleur film international

«L'Agent Secret» (Brésil)

«Un simple accident» (France)

«Valeur Sentimentale» (Norvège)

«Sirat» (Espagne)

«La Voix de Hind Rajab» (Tunisie)





Meilleur film d'animation

«Arco»

«Elio»

«Kpop Demon Hunters»

«Amélie et la métaphysique des tubes»

«Zootopie 2»

Meilleur documentaire

«The Alabama Solution: dans l'enfer de la prison»

«Come See Me In The Good Light»

«Cutting Through Rocks»

«Mr. Nobody against Putin»

«La Voisine idéale»

Films avec le plus de nominations