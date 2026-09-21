Plus de 300 francs à payer pour des pieds sur un siège de bus

Plus de 300 francs à payer pour des pieds sur un siège de bus

Les usagers qui mangent dans les bus publics de Singapour ou posent leurs pieds sur les sièges risquent désormais une amende de près de 500 dollars singapouriens (320 francs), ont annoncé les autorités lundi, un nouvel exemple des règles strictes en vigueur dans la «ville des amendes» (Fine City).

Dans le cadre de ces nouvelles règles, le fait de «salir» un bus ou de créer un danger pour les passagers est en outre passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 5000 dollars singapouriens (3200 francs), a précisé l’autorité des transports public (LTA).

Espaces publics strictement encadrés

Les nouvelles dispositions ne recensent pas explicitement chaque délit. Mais selon les critères officiels de la police, la notion de «salir» inclut le fait de vomir, d’uriner, de cracher ou de répandre des fluides corporels sur les sièges, le sol ou les barres de maintien. Cela inclut également le fait souiller un bus de boue, de nourriture ou de graisse.

La cité-État encadre strictement les espaces publics, avec une liste déjà longue d’amendes pour jeter des détritus ou fumer dans des zones interdites, ce qui lui a valu le surnom de «Fine City».

Ce sobriquet, qui peut aussi être vu comme un compliment quant à la propreté de Singapour, figure souvent sur les souvenirs destinés aux touristes.

Chewing-gums interdits

Singapour a notamment interdit la vente de chewing-gum en 1992, certains usagers du métro les collant sur les portes des wagons, ce qui perturbait les capteurs et provoquait des retards.

Les dernières réglementations alignent les bus sur les règles qui régissent déjà le réseau de trains rapides de Singapour et visent à créer «un environnement de transport public plus sûr, plus respectueux et plus agréable», a indiqué la LTA.

L’autorité a précisé que ses agents feraient preuve de «discernement et d’équité», en particulier dans les cas impliquant des usagers souffrant de problèmes de santé physique ou mentale.