Le parc animalier de Karachi, la grande ville du sud du Pakistan, a annoncé dimanche la mort d'une éléphante tout juste réunie avec l'une de ses soeurs, alors que le sort des pachydermes captifs est scruté par les défenseurs des animaux.

Le directeur du parc Syed Amjad Hussain Zaidi a affirmé à l'AFP qu'une autospie serait menée dans les prochains jours. Sonia l'éléphante «se portait bien» à son dernier examen de santé il y a une dizaine de jours, a-t-il précisé, soulignant que l'ONG autrichienne Four Paws lui avait rendu visite fin novembre.

La question est sensible au Pakistan où les mauvais traitements infligés aux animaux sont courants.

En 2012, Kaavan, un pachyderme obèse de 35 ans détenu au zoo d'Islamabad, avait ému le monde entier. La chanteuse américaine Cher avait mené campagne pour l'extraire de son enclos de béton exigu vers une réserve au Cambodge. Il était l'unique éléphant d'Asie du pays et vivait seul depuis la mort en 2012 de sa compagne Saheli.

En 2009, quatre éléphantes d'Afrique, des soeurs capturées très jeunes à l'état sauvage, étaient arrivées au Pakistan.

Noor Jehan et Madhubala avaient rejoint le zoo de Karachi, qui, selon Four Paws ne respecte pas les normes internationales. Et Malika et Sonia avaient été prises en charge par le parc animalier de la ville, qui offrent, selon les défenseurs des animaux, de meilleurs conditions aux animaux.

En avril 2023, le zoo avait annoncé la mort de Noor Jehan à 17 ans. Four Paws avait accusé l'équipe médicale du zoo de manquements et réclamé le transfert de Madhubala au parc.

Quinze ans après leur séparation, les trois soeurs encore en vie avaient finalement été réunies il y a moins de deux semaines. «Aujourd'hui, après la mort de Sonia, il nous reste deux éléphants», a indiqué le directeur du parc.