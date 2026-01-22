Steve Witkoff à Moscou pour rencontrer Poutine

Plus de la moitié de Kiev est toujours privée d'électricité, selon Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mercredi qu'environ 4000 immeubles à Kiev étaient toujours privés de chauffage et que 60% de la capitale restait sans électricité, après les frappes russes dans la nuit de lundi à mardi. La Russie pilonne les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, qui connaît des températures très basses cet hiver, plongeant la population dans l'obscurité et le froid.

«Ce matin, environ 4000 immeubles à Kiev étaient encore privés de chauffage et près de 60% de la capitale était sans électricité», a déclaré le chef de l'Etat ukrainien sur les réseaux sociaux. Selon lui, la situation reste également difficile dans les régions de Soumy et de Tchernigiv (nord), de Dnipro (centre) et de Kharkiv (nord-est).

Le 9 janvier, la moitié des immeubles d'habitation (soit 6000) de Kiev avaient été privés de chauffage, d'eau et d'électricité après des bombardements massifs, poussant le maire Vitali Klitschko à recommander aux habitants de la capitale de la quitter temporairement.

Source: AFP