La Pologne est prête à «défendre son territoire», promet son président à l'ONU
Le président polonais Karol Nawrocki a assuré mardi depuis la tribune de l'ONU que son pays serait prêt à «défendre son territoire», après l'incursion de drones présumés russes dans son espace aérien.
«La Pologne réagira toujours de façon adéquate, et elle est prête à défendre son territoire (...) Le peuple polonais, ainsi que les pays d'Europe centrale et de l'est, n'auront pas peur des drones russes», a-t-il assuré à New York.
Source: AFP
Zelensky salue le «tournant» de Trump et fait de l'œil à la Chine
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est satisfait mardi du «tournant» opéré par son homologue américain Donald Trump concernant la guerre en Ukraine, après que celui-ci a estimé que Kiev était en mesure de gagner face à Moscou.
«Cette publication de Donald Trump, c'est un grand tournant», a-t-il dit durant une conférence de presse. «Il comprend clairement la situation et est bien informé sur tous les aspects de cette guerre», a aussi salué Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi à la tribune du Conseil de sécurité de l'ONU que la Chine pourrait contraindre la Russie à mettre fin à la guerre en Ukraine. «Sans la Chine, la Russie de Poutine n'est rien. Pourtant, trop souvent, la Chine reste silencieuse et distante au lieu d'agir pour la paix», a déclaré le dirigeant ukrainien.
Le président ukrainien a également affirmé Vladimir Poutine cherchait à tester les points «faibles» de l'OTAN avec ses drones et ses avions, après plusieurs incursions aériennes dans des pays européens ces dernières semaines. Le président russe «essaiera de trouver des points faibles en Europe» pour comprendre si ces pays sont bien préparés, a-t-il dit.
Source: AFP
Trump dit que l'OTAN devrait abattre les avions russes qui survolent son espace
Donald Trump a jugé mardi que les pays de l'Otan devraient abattre les appareils russes violant leur espace aérien, après trois incursions de drones ou avions de combat russes sur le territoire de l'Alliance en moins de deux semaines.
«Oui, je le pense», a dit le président américain en réponse à cette question, qui lui a été posée en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York: «Pensez-vous que que les pays de l'OTAN devraient abattre les avions russes s'ils entrent dans leurs espaces aériens?»
Il s'exprimait à l'occasion d'une réunion avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, «un homme courageux qui se bat comme un beau diable», selon lui. «Nous avons beaucoup de respect pour la manière dont l'Ukraine se bat», a encore dit le républicain de 79 ans, dont la relation avec le chef d'Etat ukrainien qui n'a pas toujours eu une tonalité aussi positive, loin de là.
Trump estime que l'Ukraine peut regagner son territoire
Donald Trump, changeant du tout au tout son approche du conflit en Ukraine, a jugé mardi que Kiev pourrait «regagner son territoire dans sa forme originelle et peut-être même aller plus loin» face à la Russie.
«Cela fait trois ans et demi que la Russie mène sans direction claire une guerre qu'une Vraie Puissance Militaire aurait remportée en moins d'une semaine», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, estimant que le pays de Vladimir Poutine «ressemblait beaucoup à un "tigre de papier"». Donald Trump avait sèchement lancé en début d'année au président ukrainien Volodymyr Zelensky qu'il n'avait "pas les cartes en main", et l'avait appelé par la suite à faire des "échanges de territoire".
Après avoir vu le chef d'Etat ukrainien à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le républicain estime désormais que «avec du temps, de la patience et le soutien financier de l'Europe et en particulier de l'Otan, c'est tout à fait une option de revenir aux frontières d'où ce conflit a débuté».
«Poutine et la Russie ont de GROS problèmes économiques et c'est le moment pour l'Ukraine d'agir», a encore jugé le président américain, dans ce long message publié sur Truth Social.
La cheffe de l'UE a discuté avec Trump des «provocations» russes
La présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré mardi avoir discuté avec le président Donald Trump des violations répétées de l'espace aérien par la Russie et convenu de la nécessité de réduire les revenus énergétiques de Moscou.
Elle a dit avoir soulevé avec Trump la question des «provocations du Kremlin, notamment des incursions régulières dans l'espace aérien européen», en marge de l'Assemblée générale des Nations unies.
Von der Leyen a également déclaré qu'ils étaient d'accord «sur la nécessité de réduire rapidement les revenus de la Russie provenant des combustibles fossiles» pour faire pression sur Moscou au sujet de la guerre en Ukraine, soulignant les plans annoncés par l'UE visant à accélérer ses efforts pour mettre fin à ces achats.
Source: AFP
L'espace aérien de la Norvège a été violé «à trois reprises»
Le gouvernement norvégien a affirmé mardi que des appareils russes avaient violé l'espace aérien du pays scandinave à trois reprises cette année. L'ambassade de Russie à Oslo a de son côté affirmé que les affirmations de la Norvège n'étaient «pas confirmées par les données objectives russes de surveillance».
«La Russie a violé l'espace aérien norvégien à trois reprises ce printemps et cet été», a déclaré le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, dans un communiqué. «Nous ne pouvons pas établir s'il s'agit d'un acte délibéré ou d'une erreur de navigation. Quelle qu'en soit la cause, cela reste inacceptable, et nous l'avons clairement fait savoir aux autorités russes», a-t-il ajouté.
Ces trois violations de l'espace aérien, deux en mer et une au-dessus de terres inhabitées, se sont produites après une décennie entière sans incident comparable, a relevé Oslo. Selon les détails fournis par le gouvernement, un chasseur russe SU-24 a d'abord traversé l'espace aérien norvégien pendant quatre minutes le 25 avril, puis un avion de transport L410 Turbolet pendant trois minutes le 24 juillet, et enfin un chasseur SU-33 pendant une minute le 18 août.
Source: AFP
La Pologne rouvrira sa frontière avec la Biélorussie
Le Premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé mardi que son pays rouvrirait cette semaine ses frontières avec la Biélorussie, fermées début septembre en réponse à des manoeuvres militaires communes russo-biélorusses. Ces manoeuvres, dont le nom de code est Zapad-2025 (Ouest-2025), se sont déroulées du 12 au 16 septembre et ont provoqué une montée d'inquiétude en Pologne et dans les pays baltes, tous membres de l'Otan et de l'Union européenne (UE).
«La fin de ces manoeuvres réduit, je ne dirais pas élimine, mais réduit les risques divers liés à l'attitude agressive de nos voisins orientaux», a déclaré à la presse le chef du gouvernement polonais. «Donc, dans la nuit de mercredi à jeudi, à minuit, les postes-frontières seront rouverts», a-t-il dit, soulignant que «si nécessaire, si les tensions ou le comportement agressif de certains voisins s'intensifient, nous n'hésiterons pas à prendre à nouveau la décision de les fermer».
Source: AFP
Moscou veut lancer une offensive dans la région de Kharkiv
L'armée russe a dit mardi avoir gagné du terrain dans la ville clé de Koupiansk, dans la région ukrainienne de Kharkiv (nord-est), précisant vouloir reprendre cette cité afin de poursuivre une avancée plus large dans cette région.
«Le contrôle de Koupiansk permettra à l'avenir de développer une offensive en profondeur dans la région de Kharkiv, y compris en direction d'Izioum et de Tchouguouïv», deux autres villes de la région sous contrôle ukrainien, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué sur Telegram.
Source: AFP
La Russie accusée de nouveaux crimes contre l'humanité
Les drones russes ont été utilisés sur plus de 300 km au-delà du Dniepr dans les territoires contrôlés par l'Ukraine, selon la Commission d'enquête internationale. Lundi à Genève, celle-ci a dénoncé des actes équivalant à des crimes contre l'humanité.
Dans un rapport en mai, les trois enquêteurs mandatés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU avaient déjà estimé que ces crimes avaient été perpétrés dans la région de Kherson. Depuis, ils ont établi que des drones ont ciblé des civils et des infrastructures civiles dans celles de Dnipropetrovsk et de Mykolaïv.
«Les preuves confirment désormais que les localités ciblées se trouvent à plus de 300 kilomètres» au-delà du Dniepr, a dit devant le Conseil le président de la Commission, Erik Møse. Les drones ont aussi été utilisés contre des ambulances ou les pompiers pour les empêcher d'oeuvrer après des attaques. Comme de nombreux civils ont été contraints de fuir, la Commission accuse la Russie du crime contre l'humanité de déplacement forcé de populations.
Source: ATS
Deux morts dans un bombardement russe à Zaporijjia
Au moins deux personnes ont été tuées dans un bombardement aérien russe sur la ville de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, ont annoncé lundi les autorités. Ce bombardement a également fait deux blessés, dont un se trouve dans un état grave, a écrit sur Telegram le chef de l'administration régionale de Zaporijjia, Ivan Fedorov.
D'autres attaques russes dans la nuit de dimanche à lundi ont fait un blessé à Kiev, et un autre à Soumy, selon des responsables locaux.
Une attaque de drones ukrainienne fait trois morts
Trois personnes ont été tuées et 16 blessées dimanche en Crimée, péninsule du sud de l'Ukraine annexée par Moscou, lors d'une attaque de drones ukrainienne dimanche soir, a indiqué le dirigeant local.
«Selon les données actualisées, trois personnes ont été tuées et seize blessées à la suite d'une attaque de drones dans la région de la ville de Foros», a écrit sur Telegram Sergueï Axionov, précisant que le sanatorium et une école de cette station balnéaire ont été endommagés lors de l'attaque.
De son côté, le ministère russe de la Défense avait plus tôt fait état de deux morts et 15 blessés dans ce qu'il a qualifié «d'attaque terroriste délibérée contre des cibles civiles». L'armée russe contrôle actuellement environ 20% du territoire ukrainien.
Le Kremlin exige que l'Ukraine se retire de certains territoires qu'elle continue de contrôler partiellement, notamment de la région de Donetsk, en tant que condition préalable à l'arrêt des hostilités. Kiev rejette cette idée. La Crimée, conquise en 2014, fait partie des cinq régions ukrainiennes dont Moscou revendique l'annexion.
Poutine limoge le général Alexandre Lapine
Autrefois figure influente, il a dirigé les troupes russes lors de la guerre en Ukraine. Mais le colonel-général Alexandre Lapine a été démis de ses fonctions. Il a été libéré du service militaire. Jusqu'en octobre 2022, il commandait le groupe d'armées Centre des troupes russes en Ukraine.
Au lieu de succès militaires, cela s'est soldé par des pertes et des incidents. Par exemple, lorsque les Russes ont abandonné chars, véhicules et équipements sur le fleuve lors de leur retraite de la région de Kharkiv, une vidéo montrant les pontons détruits, destinés à traverser le fleuve, est devenue virale.
Ancien rival de Khadyrov
À l'époque, son principal adversaire au sein de ses propres rangs était le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov. Il s'en prenait à plusieurs reprises à Lapine. «Le pire n'est pas son manque de talent, mais plutôt le fait que les hauts gradés de l'état-major le couvrent», écrivait-il par exemple.
Mais son passage dans l'armée russe est désormais terminé. Le média «Tatar-Inform» a rapporté, sans citer de source, que Lapine allait devenir l'assistant du chef de la République du Tatarstan, Roustam Minnikhanov. Il sera chargé des questions liées à la guerre en Ukraine, à la défense et à l'accompagnement des anciens combattants.
Poutine ne croit pas que Trump l'arrêtera
Avec plus de 40 missiles et environ 580 drones, les attaques russes sur l'Ukraine n'avaient aucune nécessité militaire, selon Volodymyr Zelensky. Il s'agissait d'une stratégie russe délibérée visant à «terroriser les civils et détruire nos infrastructures», a souligné le président ukrainien.
Un article de «Bloomberg» paru ce samedi semble aller dans ce sens. Selon des sources proches de Vladimir Poutine, le chef du Kremlin estime que l'escalade militaire est le meilleur moyen de contraindre l'Ukraine à négocier selon ses conditions. De plus, il ne s'attend pas à ce que le président américain Donald Trump l'en empêche.