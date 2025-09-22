01:57 heures

Zelensky salue le «tournant» de Trump et fait de l'œil à la Chine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est satisfait mardi du «tournant» opéré par son homologue américain Donald Trump concernant la guerre en Ukraine, après que celui-ci a estimé que Kiev était en mesure de gagner face à Moscou.

«Cette publication de Donald Trump, c'est un grand tournant», a-t-il dit durant une conférence de presse. «Il comprend clairement la situation et est bien informé sur tous les aspects de cette guerre», a aussi salué Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi à la tribune du Conseil de sécurité de l'ONU que la Chine pourrait contraindre la Russie à mettre fin à la guerre en Ukraine. «Sans la Chine, la Russie de Poutine n'est rien. Pourtant, trop souvent, la Chine reste silencieuse et distante au lieu d'agir pour la paix», a déclaré le dirigeant ukrainien.

Le président ukrainien a également affirmé Vladimir Poutine cherchait à tester les points «faibles» de l'OTAN avec ses drones et ses avions, après plusieurs incursions aériennes dans des pays européens ces dernières semaines. Le président russe «essaiera de trouver des points faibles en Europe» pour comprendre si ces pays sont bien préparés, a-t-il dit.

Source: AFP