Marco Rubio assure que les Etats-Unis apporteront un «soutien indéfectible» à Israël
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a promis lundi que Washington apporterait un «soutien indéfectible» à Israël pour atteindre ses objectifs dans la bande de Gaza, tout en appelant à l'éradication du Hamas.
«Les habitants de Gaza méritent un avenir meilleur, mais cet avenir meilleur ne pourra commencer que lorsque le Hamas sera éliminé», a déclaré Rubio aux journalistes aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, à l'occasion d'une visite en Israël.
«Vous pouvez compter sur notre soutien indéfectible et notre engagement à voir cela se concrétiser», a-t-il ajouté alors qu'Israël est engagé dans une guerre contre le mouvement islamiste palestinien depuis près de deux ans.
Source: AFP
Rubio rencontre ce lundi Netanyahu pour parler des conséquences de la frappe au Qatar
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio rencontre lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour examiner les conséquences d'une attaque israélienne contre des dirigeants du Hamas au Qatar et ses répercussions sur les efforts visant à instaurer une trêve à Gaza. La rencontre devait commencer à 10h00 (07h00 GMT) à Jérusalem, selon le département d'Etat.
Rubio a indiqué à des journalistes qu'il comptait discuter avec le Premier ministre de l'offensive militaire israélienne en cours sur Gaza-ville, ainsi que des discussions au sein du gouvernement israélien sur l'opportunité d'annexer des territoires en Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, dans le but d'empêcher la création d'un Etat palestinien.
Benjamin Netanyahu a déclaré lundi que la visite du secrétaire d'Etat américain constituait un «message clair» de soutien des Etats-Unis à Israël. «Votre présence ici aujourd'hui est un message clair que l'Amérique se tient aux côtés d'Israël», a-t-il déclaré.
Source: AFP
L'ONU convoque une réunion d'urgence après les frappes israéliennes à Doha
Le Conseil des droits de l'homme va se réunir mardi en urgence pour débattre des frappes israéliennes au Qatar ayant visé la semaine dernière à Doha des responsables du Hamas palestinien, a annoncé l'ONU lundi.
Le Conseil discutera «de l'agression militaire récente menée par l'Etat d'Israël contre l'Etat du Qatar le 9 septembre», a-t-il précisé. Il s'agit du dixième débat urgent depuis la création du Conseil des droits de l'homme en 2006.
Source: AFP
Le Liban fait état d'une personne tuée dans une frappe israélienne dans le sud
Le ministère libanais de la Santé a indiqué dimanche qu'une personne avait été tuée dans une frappe israélienne dans le sud du pays, dans la ville de Bourj Qalaouiyé, où Israël mène régulièrement des raids disant viser le mouvement pro-iranien Hezbollah.
L'armée israélienne mène des attaques régulières au Liban, affirmant cibler des membres ou sites du Hezbollah, malgré l'accord de cessez-le-feu qui a mis fin le 27 novembre 2024 à plus d'un an de conflit, dont deux mois de guerre ouverte, entre Israël et le mouvement libanais.
Source: AFP
Le Qatar exhorte la communauté internationale à sanctionner Israël
Le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, a fait une déclaration choc dimanche auprès de la communauté internationale: «Le temps est venu pour la communauté internationale de cesser le deux poids deux mesures et de punir Israël pour tous les crimes qu'il a commis.»
«Israël doit savoir que la guerre d'extermination en cours à laquelle notre peuple palestinien frère est soumis, et dont l'objectif est de les expulser de leur territoire, ne fonctionnera pas», a-t-il ajouté en référence à la guerre dans la bande de Gaza.
Il s'exprimait à la veille d'une réunion dans la capitale qatarie de dirigeants arabes et musulmans visant à condamner les frappes israéliennes ayant visé la semaine dernière des dirigeants du Hamas à Doha.
Source: AFP
Netanyahu affirme que l'alliance Israël-USA n'a «jamais été aussi forte» que sous la direction de Trump et Rubio
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé dimanche lors d'une rencontre avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio que cette visite «montre la force de l'alliance israélo-américaine. Elle est aussi forte, aussi durable que les pierres du mur des Lamentations que nous venons de toucher». Il était accompagné de l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee.
Netanyahu a qualifié le chef de la diplomatie américaine de «véritable ami d'Israël», ajoutant que «sous la direction de Trump et Rubio, l'alliance (entre les deux pays) n'a jamais été aussi forte».
Cette visite intervient alors que le président américain Donald Trump s'est dit contrarié par la frappe israélienne ayant visé mardi des responsables du mouvement islamiste palestinien Hamas au Qatar, autre allié des Etats-Unis.
Source: AFP
Visite de soutien de Rubio en Israël malgré l'attaque au Qatar
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a entamé dimanche une visite en Israël, après avoir exprimé le soutien inébranlable des Etats-Unis à son allié dans sa guerre contre le Hamas malgré une frappe israélienne au Qatar.
Cette visite intervient alors que le président américain Donald Trump s'est montré contrarié par l'attaque israélienne de mardi, qui visait des responsables du mouvement islamiste palestinien Hamas au Qatar, autre allié des Etats-Unis. Ce bombardement sans précédent a été mené contre un complexe résidentiel en plein coeur de Doha, capitale du pays médiateur dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
Cette attaque «ne va pas changer la nature de notre relation avec Israël, mais nous allons devoir en parler, (parler) de quel impact cela aura», a déclaré le chef de la diplomatie américaine à des journalistes avant son départ.
Selon le département d'Etat, le but de ce voyage de M. Rubio est d'assurer Israël du soutien des Etats-Unis, avant la reconnaissance prochaine par plusieurs pays d'un Etat palestinien lors de l'Assemblée générale de l'ONU.
Benjamin Netanyahu affirme que "se débarrasser" des dirigeants du Hamas mettrait fin à la guerre
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré samedi que l'élimination des dirigeants du Hamas mettrait fin à la guerre à Gaza, après les récentes frappes aériennes israéliennes menées au Qatar.
«Les chefs terroristes du Hamas vivant au Qatar se moquent du sort des habitants de Gaza. Ils ont bloqué toutes les tentatives de cessez-le-feu afin de prolonger indéfiniment la guerre», a-t-il indiqué sur X. «Se débarrasser d'eux permettrait d'éliminer le principal obstacle à la libération de tous nos otages et à la fin de la guerre», a-t-il ajouté.
Rima Hassan rejoint la flottille partie pour Gaza
L'eurodéputée de La France insoumise Rima Hassan a annoncé samedi qu'elle rejoignait la flottille (Global Sumud Flotilla) chargée d'aide humanitaire, menée notamment par la militante suédoise Greta Thunberg, partie à la fin août de Barcelone en direction de Gaza. «Nos gouvernements sont responsables de la poursuite du génocide à Gaza», a affirmé sur le réseau X l'eurodéputée franco-palestinienne. En juin, elle avait déjà pris place à bord d'un voilier pour Gaza, qui avait été arraisonné par Israël.
«Ils se sont également illustrés par leur silence après les deux attaques de la Global Sumud Flotilla», a-t-elle ajouté. Cette flottille avait dénoncé mardi que l'un de ses bateaux avait été visée par un drone alors qu'il était ancré au large de Sidi Bou Saïd, près de Tunis. «Face à cette inaction, je rejoins cette initiative citoyenne qui est le plus grand convoi maritime humanitaire jamais réalisé», a affirmé la militante de la cause palestinienne, au centre de nombreuses controverses pour ses prises de positions sur le conflit au Proche-Orient.
Les navires de la Global Sumud Flotilla («sumud» signifie «résilience» en arabe) ont l'intention de rejoindre Gaza afin d'y acheminer de l'aide humanitaire, après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet. Rima Hassan a rejoint le convoi dans le port tunisien de Bizerte.
Source: AFP
L'armée israélienne affirme que plus de 250'000 habitants ont quitté Gaza-ville
L'armée israélienne a affirmé samedi que plus de 250'000 habitants avaient quitté la ville de Gaza vers d'autres secteurs du territoire palestinien, après une intensification des bombardements et raids israéliens ces dernières semaines.
«Selon les estimations de l'armée, plus d'un quart du million d'habitants de la ville de Gaza l'ont quittée pour leur propre sécurité», a déclaré le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichay Adraee, sur X.
Source: AFP
L'Assemblée générale de l'ONU soutient un futur Etat palestinien, mais sans le Hamas
L'Assemblée générale de l'ONU a adopté vendredi la «déclaration de New York» visant à donner un nouveau souffle à la solution à deux Etats, israélien et palestinien, mais en excluant sans équivoque le Hamas.
Alors qu'Israël fustige depuis près de deux ans l'incapacité de l'Assemblée – et du Conseil de sécurité – à condamner les attaques du mouvement palestinien du 7 octobre 2023, le texte adopté par 142 voix pour, 10 contre (dont Israël et les Etats-Unis) et 12 abstentions, condamne clairement le mouvement palestinien et réclame qu'il rende les armes.
Source: AFP
Paris veut accentuer la pression sur Israël
La France entend accentuer la pression sur le gouvernement israélien pour qu'il mette fin à la guerre à Gaza, a assuré vendredi le chef de la diplomatie française, espérant une inflexion de pays de l'Union européenne pour imposer des sanctions.
«Évidemment, nous voulons continuer d'accentuer la pression sur le gouvernement israélien, pas sur le peuple israélien avec lequel la France a des liens», a néanmoins précisé Jean-Noël Barrot sur France Inter. Il a souligné que des sanctions de l'Union européenne à l'encontre d'Israël n'avaient pu être prises faute d'unanimité, mais a noté une inflexion de la position.
L'Assemblée générale de l'ONU se prononce vendredi sur la «déclaration de New York» visant à donner un nouveau souffle à la solution à deux Etats, israélien et palestinien, mais en excluant sans équivoque le Hamas.
Source: AFP; Crédit photo: Imago
