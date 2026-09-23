À Gosport, la colère anti-migrants a tourné à l’affrontement avec la police: six manifestants ont été arrêtés après le déroutement vers Douvres d’une embarcation partie de France avec 51 personnes à bord.

Manifestation contre un bateau de migrants en Grande-Bretagne

Manifestation contre un bateau de migrants en Grande-Bretagne

ATS Agence télégraphique suisse

La police britannique a annoncé avoir arrêté six personnes lors d'une manifestation anti-migrants mardi dans le sud de l'Angleterre. Des centaines d'individus protestaient contre l'arrivée d'une embarcation de migrants, finalement déroutée vers un autre port après 36 heures de traversée.

Plusieurs centaines de manifestants s'étaient rassemblés à Gosport, près de Portsmouth, après avoir appris qu'une embarcation de fortune était en route depuis la France, selon des médias britanniques.

Plusieurs hommes vêtus de noir, certains le visage couvert, se trouvaient en tête du cortège, où la foule scandait «Renvoyez-les chez eux», selon l'agence de presse britannique PA.

Mais au lieu d'arriver à Gosport, le bateau, qui transportait 51 migrants, a été intercepté par les garde-côtes britanniques et conduit jusqu'à Douvres, à environ 200km plus à l'est, après une traversée de quelque 36 heures.

Militants d'extrême-droite?

Lorsqu'ils ont appris que le bateau arriverait ailleurs, certains manifestants sont «devenus hostiles envers les policiers», conduisant à l'arrestation de quatre hommes et deux femmes, a indiqué la police du Hampshire dans un communiqué.

Un militant d'extrême-droite, Daniel «Tommo» Thomas, très actif sur les réseaux sociaux et organisateur d'autres manifestations anti-migrants, avait diffusé en direct des images de la progression de l'embarcation dans la Manche et avait appelé ses sympathisants à se rassembler à son arrivée.

Les rassemblements anti-immigration, parfois violents, sont fréquents au Royaume-Uni, où les arrivées en bateau par la Manche sont un sujet central du débat politique.

Arrivées de migrants au plus bas

Face au durcissement des mesures prises par les autorités françaises et britanniques, les migrants désireux de rejoindre le Royaume-Uni ont adopté de nouvelles stratégies, notamment en utilisant des embarcations plus grandes et en empruntant de nouveaux itinéraires plus à l'ouest pour traverser la Manche.

Les départs sont notamment en hausse depuis la Normandie, en particulier depuis le département de Seine-Maritime, où 56 tentatives de départ ont été enregistrées depuis le début de l'année, a indiqué vendredi le préfet de Normandie, Jean-Benoît Albertini.

Les embarcations partaient jusqu'ici du littoral français plus au nord pour arriver dans le Kent en Angleterre, où la distance entre les côtes françaises et britanniques est plus courte.

Le ministère britannique de l'Intérieur a indiqué début septembre que le nombre de traversées enregistrées en août était tombé à son niveau le plus bas depuis le début des statistiques en 2018, tandis que le nombre d'arrivées de migrants était également à son niveau le plus bas depuis 2020.

Selon les données du ministère de l'Intérieur arrêtées à dimanche, 17'480 migrants ont traversé la Manche à bord de petites embarcations depuis le début de l'année.