Le deuxième niveau du Colisée de Rome a été fermé ce mercredi après la mort tragique d’Andrea Moretti, ouvrier spécialisé, victime d’un accident nocturne. Une enquête policière est en cours.

Le Colisée de Rome en deuil après la mort d'un ouvrier

Le Colisée de Rome en deuil après la mort d'un ouvrier

AFP Agence France-Presse

Le deuxième niveau du Colisée de Rome, l'un des principaux sites touristiques de la capitale italienne, a été fermé au public mercredi après la mort d'un ouvrier survenue dans la nuit à l'intérieur du monument, a annoncé le ministère italien de la Culture.

«Andrea Moretti, alpiniste industriel spécialisé dans les travaux en hauteur, est décédé dans la nuit dans l'amphithéâtre Flavien à la suite d'un accident du travail», a indiqué le ministère dans un communiqué. «En signe de deuil, le parc archéologique du Colisée a décidé de fermer au public pour la journée le deuxième niveau, où l'accident s'est produit», ajoute le communiqué.

Enquête en cours

Le ministère n'a pas fourni davantage de précisions. La police enquête sur les circonstances de l'accident. Le ministre de la Culture, Alessandro Giuli, a exprimé ses «plus sincères et profondes condoléances» après la mort «tragique d'un jeune homme sur son lieu de travail».

Le Colisée, le plus grand amphithéâtre du monde, a été construit au Ier siècle et accueillait notamment des chasses d'animaux sauvages et des combats de gladiateurs. Il pouvait accueillir environ 50'000 spectateurs. Le monument reçoit jusqu'à 20'000 visiteurs par jour pendant les périodes de forte affluence.