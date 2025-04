L’Ukraine utilise de plus en plus des drones porteurs pour transporter des drones derrière les lignes ennemies. Selon des rapports russes, Kiev mène des attaques jusqu’à 40 kilomètres derrière les lignes dans sept régions.

1/4 Un drone porteur en action. Il sert de vaisseau-mère pour les drones de combat. Photo: Screenshot X

Johannes Hillig

Les drones sont devenus un élément incontournable de la guerre moderne. Pour garder une longueur d’avance sur les forces russes, l’Ukraine mise sur des modèles toujours plus innovants, comme le «Hexer», un drone ultra-rapide. Ce dernier s’inscrit dans une stratégie plus large de développement de nouveaux types d’engins volants.

Les drones FPV (First Person View, soit une technologie de contrôle de drone où le pilote voit en temps réel ce que le drone voit), pilotés à distance, sont capables de fondre sur leurs cibles à très grande vitesse, à la manière des drones kamikazes.

Dernière innovation en date: une nouvelle tactique mise au point par l’armée ukrainienne pour frapper encore plus efficacement les positions russes. Voici ce qu’il faut savoir sur la stratégie des drones porteurs.

1 Qu'est-ce qu'un drone porteur exactement?

Un drone porteur agit comme un moyen de transport pour des drones plus petits, à la manière d’un vaisseau-mère. Les petits drones sont fixés sur le drone porteur, qui les transporte jusqu’à leur zone d’opération. Ce n’est qu’une fois sur place que les drones embarqués sont lancés.

«Les drones porteurs en sont encore à leurs débuts», déclare un commandant d’unité de drones au magazine américain «Forbes».

2 Quel est l'avantage de cette tactique?

L’utilisation de drones porteurs permet d’augmenter considérablement la portée des attaques. Rien d’étonnant à cela: les petites drones de combat n’ont plus à parcourir l’ensemble du trajet, puisqu’ils n’entrent en action qu’à proximité de leur cible.

Autre avantage: grâce au drone porteur, plusieurs drones de combat peuvent attaquer simultanément. Cela renforce la puissance de frappe et réduit le temps de réaction de l’ennemi.

En outre, les zones sans signal sont quasiment éliminées, puisque le drone porteur reste à proximité des drones de combat.

3 Y a-t-il des inconvénients à cette tactique?

Cette nouvelle méthode d’attaque comporte des risques. «Si quelque chose tourne mal, nous risquons de perdre non seulement le drone porteur, mais l’ensemble du système», explique encore le commandant ukrainien. De plus, une telle attaque n’est pas facile à mener.

Alors qu'une attaque avec un drone peut être réalisée rapidement, l'utilisation d'un drone porteur avec un ou plusieurs FPV est plus complexe et nécessite davantage de personnel et de matériel, explique le commandant.

Le drone porteur reste dans la zone et sert de relais radio volant pour le FPV. Cela signifie que la tactique n’est utilisée que lorsque la cible en vaut vraiment la peine. Par exemple, une petite attaque contre un camion russe ne correspondrait pas à ce type d’opération.

4 comment l'armée russe se protège-t-elle de telles attaques?

Les Russes sont bien conscients de la puissance des drones ukrainiens. C’est pourquoi l’espace aérien est étroitement surveillé. «Dans de nombreuses zones de combat, l’espace aérien est protégé par une combinaison de moyens de guerre électronique et de systèmes radar», indique le commandant à «Forbes».

C’est pourquoi il est essentiel de mener un renseignement détaillé en amont, «afin d’identifier les failles dans la défense aérienne ennemie».

5 l'Ukraine va-t-elle miser davantage sur cette tactique?

C'est difficile à dire. Le commandant ukrainien reste prudent. «L'utilisation des drones porteurs à l'avenir dépendra largement de l’environnement de la mission et des objectifs visés», précise-t-il.

Lui et son unité travailleront de toute façon pour améliorer constamment l'efficacité de ces opérations.