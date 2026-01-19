DE
Il avait 76 ans
Roger Allers, co-réalisateur du «Roi Lion», est décédé

Roger Allers, co-réalisateur du film culte «Le Roi Lion», est décédé samedi à 76 ans. Le PDG de Disney, Robert Iger, a salué un visionnaire dont les œuvres marquent l'histoire de l'animation.
Publié: il y a 4 minutes
1/2
Roger Allers est décédé à 76 ans.
Photo: Ian Gavan
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le réalisateur et scénariste de films d'animation, Roger Allers, co-réalisateur notamment du «Roi Lion», est mort samedi à l'âge de 76 ans, a annoncé dimanche soir le PDG de Disney, Robert Iger, sur son compte Instagram.

«Roger Allers était un visionnaire créatif dont les nombreuses contributions à Disney resteront gravées dans les mémoires pour les générations à venir», a déclaré Robert Iger.

Le pouvoir des «grandes histoires»

«Il comprenait le pouvoir des grandes histoires (...) Son travail a contribué à définir une ère de l'animation qui continue d'inspirer les spectateurs du monde entier, et nous lui sommes profondément reconnaissants pour tout ce qu'il a apporté à Disney», a ajouté Robert Inger.

Outre «Le Roi Lion» (1994), un des plus gros succès des studios Disney, Roger Allers a travaillé sur plusieurs classiques de Disney comme «Tron», «La petite Sirène», «La Belle et la Bête» ou encore «Aladdin».

