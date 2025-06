Les militants détenus en Israël sous statut d'immigré illégal

Les quatre militants pro-palestiniens français encore détenus en Israël, dont l'eurodéputée Rima Hassan, ont un statut «d'immigré illégal» et «le but est de les mettre dans un avion vers la France le plus rapidement possible», a déclaré mercredi l'ambassadeur israélien à Paris.

«Ils vont rencontrer un juge qui décidera s'ils peuvent être rapatriés vers la France immédiatement ou s'ils ont le droit de rester en Israël», a déclaré Joshua Zarka, auditionné devant la commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat. «Ils sont rentrés illégalement en Israël» et «leur statut est un statut d'immigré illégal, a-t-il insisté. Le but est de les mettre dans un avion vers la France le plus rapidement possible», a-t-il encore dit. «Ils sont maintenus dans un centre de détention qui n'est pas une prison», a-t-il également précisé.

Photo: IMAGO/TT

«Cinquante heures de détention d'une députée européenne restent sans action ni condamnation de l'Europe (...) La mobilisation reste donc notre seul point d'appui», a écrit Jean-Luc Mélenchon sur ses réseaux sociaux, estimant que l'ambassadeur israélien à Paris devait «être convoqué et s'expliquer».

Greta Thunberg, qui a accusé Israël de les avoir «kidnappés dans les eaux internationales et emmenés contre (leur) gré en Israël», et deux militants français ont accepté de signer des papiers autorisant leur expulsion et sont rentrés en France mardi. Quatre autres Français, dont Rima Hassan, ont refusé.

Source: AFP