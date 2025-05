Le cinéaste américain Robert Benton s'est éteint à l'âge de 92 ans. Lauréat de multiples Oscars pour 'Kramer contre Kramer', il était admiré pour son approche sensible du cinéma, inspirée par la Nouvelle Vague française.

Le réalisateur américain Robert Benton est décédé à l'âge de 92 ans. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Robert Benton, le réalisateur oscarisé de «Kramer contre Kramer» et scénariste de «Bonnie and Clyde», est mort mardi à l'âge de 92 ans. Cet Américain a notamment marqué les années 60 et 70. Son décès a été confirmé à l'AFP par Hillary Bibicoff, une avocate le représentant.

Son œuvre phare reste «Kramer contre Kramer» (1979), plongée intime dans les affres d'un divorce où les parents se déchirent pour la garde de leur fils. Gros succès au box-office, le film avait réalisé une moisson exceptionnelle aux Oscars, avec cinq statuettes: meilleur film, meilleur acteur pour Dustin Hoffman, meilleur second rôle féminin pour Meryl Streep, meilleure réalisation et meilleur scénario adapté pour Robert Benton.

Scénariste de «Bonnie and Clyde»

Admirateur du cinéma français de la Nouvelle Vague, Robert Benton avait été reconnu par le New York Times comme un héritier de François Truffaut - à qui les studios avaient initialement proposé de réaliser «Kramer contre Kramer». Natif du Texas, Robert Benton s'est fait un nom à Hollywood en co-signant le scénario de «Bonnie and Clyde» (1967), film sur le célèbre couple de braqueurs de banques des années 30.

En tant que réalisateur, il a également marqué les esprits avec «Les Saisons du cœur» (1984), l'histoire d'une veuve texane qui lutte pour survivre à la Grande Dépression. Le cinéaste n'a réalisé qu'une dizaine de longs-métrages au cours de sa carrière, mais était largement respecté pour son talent et son humilité à Hollywood.

Un cinéaste modeste

«Il y a des réalisateurs qui savent tirer le meilleur des acteurs. Je ne suis pas l'un d'entre eux», estimait-il. Lors d'une cérémonie organisée en 2018 à Hollywood, il s'était montré très modeste. «J'ai trouvé des acteurs – grâce à la chance, au jugement des directeurs de casting ou à mon instinct – qui sont extraordinairement bons», avait-il déclaré. «J'ai essayé de ne pas me mettre en travers de leur chemin (...) ce qui n'est pas si facile», avait-il ajouté avec humour.

Robert Benton laisse derrière lui un fils. Sa femme, Sallie, est décédée en 2023.