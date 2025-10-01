Trump accorde des garanties de sécurité XXL au Qatar
Les Etats-Unis se sont engagés à fournir des garanties de sécurité au Qatar, allié de Washington, qui a vu Israël mener des frappes aériennes contre son territoire en septembre, selon un décret présidentiel daté de lundi et signé par Donald Trump
Israël avait mené le 9 septembre une attaque sans précédent au Qatar, visant des responsables du Hamas réunis dans un complexe résidentiel en plein coeur de Doha, la capitale de ce pays du Golfe, allié majeur des Etats-Unis dans la région. L'attaque avait suscité une rare réprimande de Donald Trump, pourtant allié d'Israël, qui s'était dit «très mécontent».
Doha a «salué la signature du décret présidentiel américain reconnaissant les attaques sur son territoire comme une menace pour la paix et la sécurité américaines», a réagi mercredi le ministère qatari des Affaires étrangères.
Le décret précise que Washington considérera «toute attaque armée contre le territoire, la souveraineté ou les infrastructures critiques de l'Etat du Qatar comme une menace pour la paix et la sécurité des Etats-Unis». En cas d'attaque, le gouvernement américain prendra «toutes les mesures légales et appropriées», y compris militaires, est-il ajouté.
Les Houthis revendiquent l'attaque d'un cargo néerlandais au large du Yémen
Les rebelles yéménites houthis ont revendiqué mercredi l'attaque deux jours plus tôt d'un cargo néerlandais dans le golfe d'Aden, sur une voie maritime cruciale pour le commerce mondial. Les Houthis prennent pour cible depuis des mois des navires qu'ils estiment liés à Israël en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza.
Le cargo touché lundi, le MV Minervagracht, a été sérieusement endommagé par un projectile explosif. Les 19 membres d'équipage, dont deux blessés, ont été évacués.
Le bâtiment a été visé «parce que son entreprise propriétaire a violé l'interdiction d'entrée dans les ports de la Palestine occupée», ont déclaré les Houthis dans un communiqué relayé par leur agence de presse Saba, affirmant avoir usé d'un «missile de croisière».
Le MV Minervagracht «risque maintenant de couler», ont-ils ajouté. Selon la société britannique de sécurité maritime Ambrey, le même cargo avait déjà été ciblé le 23 septembre alors qu'il était en route pour Djibouti.
Un navire touché par un projectile au large du Yémen
Un navire a été touché par un projectile au large du Yémen, où les rebelles houthis mènent des attaques contre la marine marchande depuis des mois, ont indiqué lundi les agences de sécurité maritime britannique UKMTO et Ambrey.
«Les autorités militaires signalent qu'un navire a été touché par un projectile inconnu. Le navire serait en feu», a indiqué l'agence UKMTO. L'attaque s'est produite à 128 milles nautiques au sud-est d'Aden, une ville du sud du Yémen, selon la même source.
La société britannique de sécurité maritime, Ambrey, a affirmé qu'il s'agit d'un navire cargo battant pavillon néerlandais, qui avait déjà été ciblé le 23 septembre «alors qu'il était en route pour Djibouti».
Ce jour-là, l'UKMTO avait rapporté une explosion près d'un navire dans la même zone maritime, sans faire état de dégâts ni de victimes.
L'Iran affirme avoir exécuté «l'un des plus importants espions» d'Israël
Un homme reconnu coupable d'espionnage et qualifié par l'Iran de «l'un des plus importants espions» d'Israël, ennemi juré de Téhéran, a été exécuté lundi à l'aube, selon la justice iranienne.
C'est la première fois que les autorités iraniennes mentionnent le nom de l'individu, Bahman Choubi Asl. Le pouvoir judiciaire n'a pas fourni dans l'immédiat la date de son arrestation.
Une guerre de 12 jours a opposé en juin l'Iran et Israël, déclenchée par des frappes israéliennes sans précédent sur le territoire iranien, ciblant notamment des sites militaires, du pouvoir et d'autres liés au programme nucléaire de Téhéran.
Depuis la fin des hostilités, l'Iran a promis des procès expéditifs pour les personnes suspectées de collaboration avec Israël.
L'armée israélienne dit avoir frappé un dépôt d'armes du Hezbollah au Liban
L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir frappé un dépôt d'armes du Hezbollah dans le sud du Liban, dans un communiqué militaire. «Ce dépôt était utilisé par l'organisation terroriste pour planifier et mener des attaques contre l'État d'Israël», selon le communiqué, qui précise que «la présence de ces infrastructures terroristes constitue une violation des accords conclus entre Israël et le Liban».
L'agence de presse officielle libanaise ANI a fait état d'une «série» de frappes aériennes israéliennes dans le sud du pays, près des villes de Kfar Rumman et Jurmok, ainsi que d'une frappe de drone sur une maison à Humin, également dans le sud.
Le Hezbollah avait ouvert un front contre Israël au début de la guerre à Gaza le 7 octobre 2023, affirmant agir en soutien au Hamas, son allié. Les hostilités ont tourné à la guerre ouverte en septembre 2024, avant un cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre. Israël continue cependant de frapper régulièrement des cibles du Hezbollah au Liban.
Le Hezbollah, qui dominait la vie politique au Liban, est soumis à une intense pression pour remettre ses armes à l'Etat libanais, et l'armée libanaise a élaboré un plan pour le désarmer, en commençant par le sud du pays, frontalier d'Israël. La formation pro-iranienne refuse de désarmer.
Frappes israéliennes sur Sanaa: au moins huit morts et 142 blessés
Des frappes israéliennes sur la capitale yéménite Sanaa, tenue par les Houthis, ont fait au moins huit morts et 142 blessés, ont annoncé ces insurgés pro-iraniens, qui avaient revendiqué la veille une attaque dans le sud d'Israël.
Des collaborateurs de l'AFP à Sanaa ont indiqué avoir entendu des explosions dans la ville, et vu des colonnes de fumée s'élever de trois endroits différents de la capitale. Les sites touchés ont été bouclés par les autorités, a indiqué l'un d'entre eux.
La «brutalité» israélienne "a fait plusieurs victimes civiles", a d'abord déclaré le porte-parole du ministère de la Santé houthi, Anees Alasbahi faisant état de deux morts et 48 blessés. Il a ensuite révisé ce bilan à huit morts et 142 blessés, alors que les secouristes recherchent encore des victimes sous les décombres.
Un comité valide la nomination à la tête du Shin Bet du candidat de Netanyahu
La nomination du général David Zini, proposée par Benjamin Netanyahu, à la tête du Shin Bet, le service israélien de sécurité intérieure, a été validée jeudi par le comité chargé des nominations des hauts fonctionnaires, a annoncé le bureau du Premier ministre.
La décision de M. Netanyahu en mai de nommer le général Zini à ce poste avait été jugée «illégale» par la procureure de l'Etat, mais la commission en a jugé autrement et validé la nomination annoncée par le gouvernement.
Cette décision met fin à la saga autour de cette nomination controversée, M. Netanyahu étant suspecté de conflit d'intérêts dans le choix du chef du Shin Bet, en raison d'un enquête menée par ce service sur certains de ses proches, soupçonnés d'avoir touché des pots-de-vin du Qatar.
Le nouveau dirigeant syrien temporise sur la reconnaissance d'Israël
Le nouveau dirigeant syrien, Ahmad al-Chareh, en visite à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies, a exprimé lundi son espoir de conclure un accord de sécurité qui apaiserait les tensions avec Israël, mais écarté toute reconnaissance dans l'immédiat.
Lorsqu'on lui a demandé si la Syrie allait rejoindre les accords dits «d'Abraham», dans le cadre desquels les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc ont normalisé leurs relations avec Israël en 2020, le nouvel homme fort du pays a temporisé. «La Syrie est différente, car les pays qui font partie des accords d'Abraham ne sont pas voisins d'Israël. La Syrie a subi plus de 1000 raids, frappes et incursions israéliens depuis le plateau du Golan», a-t-il affirmé.
La Syrie et Israël restent techniquement en état de guerre mais ont ouvert des négociations directes après le renversement de Bachar al-Assad et des représentants des deux pays se sont rencontrés à plusieurs reprises. Le dirigeant syrien a exprimé ses doutes quant à la confiance à accorder à Israël, se demandant si ce pays cherchait à étendre son influence en Syrie et l'accusant d'avoir violé les accords de paix conclus avec deux autres pays voisins, l'Egypte et la Jordanie.
«Il y a également une grande colère face à ce qui se passe à Gaza, non seulement en Syrie, mais dans le monde entier, et cela a bien sûr un impact sur notre position vis-à-vis d'Israël», a-t-il relevé.
Une frappe dans le sud du Liban fait 5 morts dont 3 enfants
Au moins cinq personnes ont été tuées dimanche, dont trois enfants, dans une frappe de drone israélienne visant la ville de Bint Jbeil dans le sud du Liban, a annoncé le ministère libanais de la Santé.
La frappe a visé une moto, selon l'agence nationale d'information Ani. Israël mène régulièrement des attaques au Liban, affirmant cibler le Hezbollah, malgré un accord de cessez-le-feu qui devait mettre fin en novembre 2024 à plus d'un an de conflit, dont deux mois de guerre ouverte, entre Israël et le mouvement libanais pro-iranien.
L'armée israélienne dit mener des frappes dans le sud du Liban
Israël a mené jeudi des frappes aériennes sur cinq localités du sud du Liban, peu après avoir sommé leurs habitants d'évacuer les lieux, selon l'agence de presse libanaise et l'armée israélienne.
L'armée israélienne mène régulièrement des attaques au Liban, affirmant cibler le Hezbollah, malgré un accord de cessez-le-feu qui a mis fin en novembre 2024 à plus d'un an de conflit, dont deux mois de guerre ouverte, entre Israël et le mouvement libanais pro-iranien.
L'agence de presse officielle libanaise ANI a fait état d'une frappe sur Mais al-Jabal, une ville frontalière ravagée par la dernière guerre, où le ministère de la Santé a fait état d'un blessé. Des frappes ont également touché les villes de Debbin, Bourj Qalaouiyé, Al-Chahabiya et Kfar Tibnit.
Un journaliste de l'AFP près de Debbin a vu des nuages de fumée noire s'élever au-dessus de cette localité après les frappes. L'ANI a indiqué que les routes partant de Kfar Tibnit étaient pleines d'habitants ayant fui leurs maisons.
