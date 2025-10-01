Trump accorde des garanties de sécurité XXL au Qatar

Les Etats-Unis se sont engagés à fournir des garanties de sécurité au Qatar, allié de Washington, qui a vu Israël mener des frappes aériennes contre son territoire en septembre, selon un décret présidentiel daté de lundi et signé par Donald Trump

Israël avait mené le 9 septembre une attaque sans précédent au Qatar, visant des responsables du Hamas réunis dans un complexe résidentiel en plein coeur de Doha, la capitale de ce pays du Golfe, allié majeur des Etats-Unis dans la région. L'attaque avait suscité une rare réprimande de Donald Trump, pourtant allié d'Israël, qui s'était dit «très mécontent».

Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Doha a «salué la signature du décret présidentiel américain reconnaissant les attaques sur son territoire comme une menace pour la paix et la sécurité américaines», a réagi mercredi le ministère qatari des Affaires étrangères.

Le décret précise que Washington considérera «toute attaque armée contre le territoire, la souveraineté ou les infrastructures critiques de l'Etat du Qatar comme une menace pour la paix et la sécurité des Etats-Unis». En cas d'attaque, le gouvernement américain prendra «toutes les mesures légales et appropriées», y compris militaires, est-il ajouté.

Source: AFP