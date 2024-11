Première attaque de missile ATACMS contre la Russie

La Russie annonce la conquête d’un nouveau village.

Par ailleurs, l'armée russe poursuit son avancée dans l'est de l'Ukraine. Elle a annoncé lundi la conquête d'un nouveau village au sud de Pokrovsk, un point stratégique pour les forces ukrainiennes, qui peinent de plus en plus sur le champ de bataille. C'est également dans cette région que le président ukrainien s'est rendu il y a quelques jours pour visiter ses troupes.

Un cortège transportant le président ukrainien passe devant un panneau de signalisation marquant l'entrée de Pokrovsk, dans la région de Donetsk, au milieu de l'invasion russe de l'Ukraine. Photo: AFP

«Grâce à des actions décisives, les unités du groupement de troupes 'Centre' ont libéré le village de Novooleksiivka», a indiqué le ministère russe de la Défense dans son communiqué quotidien. Cette localité est située à 15 kilomètres environ au sud de Pokrovsk.