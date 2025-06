il y a 11 minutes

Poutine «veut la capitulation» de l'Ukraine

Le chef de la diplomatie allemande, Johann Wadephul, a accusé lundi le président russe Vladimir Poutine de vouloir imposer la «capitulation» de l'Ukraine sans aucune véritable volonté de négocier, après son arrivée à Kiev pour une visite inopinée.

Si l'Ukraine est prête à de véritables négociations avec Moscou, «Poutine, lui, ne cède sur aucune de ses exigences maximalistes: il ne veut pas de négociations, mais une capitulation», assure Johann Wadephul, cité dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Photo: IMAGO/Metodi Popow

Mais nous resterons de manière «inébranlable» aux côtés de l'Ukraine pour sa défense, notamment via une défense aérienne moderne et «d'autres armes» à côté des aides humanitaire et économique, a assuré le ministre, affirmant être arrivé lundi à Kiev porteur de cette «promesse». «La liberté et l'avenir de l'Ukraine sont la tâche la plus importante de notre politique étrangère et de sécurité» en Europe, a également affirmé le ministre dans le communiqué.

Sa visite intervient au moment où la Russie intensifie ses attaques de drones et de missiles sur l'Ukraine et alors que les pourparlers de paix initiés par les Etats-Unis pour mettre fin au conflit de trois ans sont au point mort. La Russie «parie sur un affaiblissement de notre soutien» et «veut la conquête et la soumission, et cela à tout prix – même au prix de centaines de milliers de vies supplémentaires», a déclaré Johann Wadephul.

Tant que la Russie refusera de mener de véritables négociations, «nous continuerons à limiter les moyens de Poutine pour financer sa guerre criminelle par le biais de sanctions», a encore déclaré Johann Wadephul. Berlin y travaille «au sein de l'UE et avec nos partenaires du G7 avec la plus grande détermination», a-t-il assuré.

Source: AFP