Vladimir Poutine n'a pas rejeté catégoriquement le proposition de cessez-le-feu de 30 jours, mais a laissé entendre que ses nombreuses conditions devaient être garanties. Photo: AFP

Solène Monney Journaliste Blick

Les négociations menées par l’administration de Donald Trump entre l’Ukraine et la Russie sont-elles vouées à l’échec? Des rapports de renseignement classés top secret mettent en doute la volonté de Moscou de mettre fin au conflit, estimant que le Vladimir Poutine n'a pas dévié de son objectif de soumettre son voisin, révèle le «Washington Post» jeudi 13 mars.

Transmis aux décideurs américains le 6 mars, ces documents confidentiels estiment que le président russe ne montre aucun signe de recul sur son objectif d’intégrer Kiev dans l’orbite sécuritaire et économique de la Russie. Bien que le rapport n’exclue pas totalement une négociation, il souligne que Poutine reste fidèle à sa vision expansionniste et qu’il cherche à renforcer la position de la Russie face à l’Occident.

Un haut responsable américain confie même au quotidien que le chef du Kremlin nourrit toujours le rêve de restaurer la «Grande Russie». D'autres experts avertissent que le cessez-le-feu pourrait servir à Poutine pour reconstituer ses forces avant de relancer une offensive. Et que celui-ci pourrait briser l'accord en provoquant une escalade qu'il attribuerait à l'Ukraine, justifiant ainsi une reprise des hostilités.

Trump irrité par Poutine

Une source proche du dossier indique que l’attitude inflexible de Vladimir Poutine commence à exaspérer Donald Trump. Cette frustration pourrait expliquer les sanctions sévères évoquées par le président américain à l’encontre de la Russie. Les détails précis de ces sanctions n’ont pas été dévoilés, bien que Trump ait déclaré qu’elles pourraient être «dévastatrices».

«Le président souhaite désespérément un accord», a déclaré cette source au «Washington Post». «Mais les Russes ne montrent aucun signe de relâchement. Au contraire, ils multiplient leurs exigences.» Jeudi, Poutine a réagi avec prudence à la proposition de cessez-le-feu. Sans la rejeter catégoriquement, le président russe a laissé entendre que Moscou poserait des conditions à tout accord.

Le Kremlin exige toujours le contrôle total des quatre provinces ukrainiennes annexées, ainsi que le maintien d’un corridor terrestre reliant la Russie à la Crimée. En plus de ces territoires, Moscou revendique également des zones sous contrôle ukrainien, notamment les villes stratégiques de Kherson et Zaporijia. Un ancien responsable américain précise que Poutine accepterait théoriquement une Ukraine indépendante, mais à condition qu’elle reste soumise à Moscou.

Affaiblir l'Ukraine coûte que coûte

Selon un responsable des services de renseignement européens, les récentes informations recueillies par les services secrets le mois passé, montrent que Moscou considère Trump comme un dirigeant influençable. Cet agent doute également qu'un cessez-le-feu permanent ralentisse la volonté du Kremlin d'affaiblir l'Ukraine. Pour lui, Moscou pourrait revenir à des stratégies hybrides, déjà utilisées après l'annexion de la Crimée en 2014 pour déstabiliser son voisin.

Ces tactiques incluent la pression économique et diplomatique, l'infiltration des élites ukrainiennes, des milieux d'affaires et de l'armée, l'usage de la propogande et des services secrets pour déstabiliser Kiev. La Russie a déjà intensifié ce type d’actions en Europe, multipliant les cyberattaques, les sabotages et les opérations clandestines pour asseoir son influence. Selon les experts, tant que Moscou ne renoncera pas à ses ambitions impériales, aucune paix durable ne pourra être envisagée.