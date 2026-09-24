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«En Suisse, nous avons les moyens et les structures pour prévenir ces risques. Les habitants d’ici n’ont pas cette possibilité»
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Un médecin de la reproduction sur l'engouement pour la congélation d'ovocytes
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