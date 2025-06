L'Ukraine revendique un attentat à la bombe sur un pont de Crimée

0:10 Explosion sous l'eau: L'Ukraine a commis un attentat à la bombe sur un pont de Crimée

Les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont revendiqué mardi une nouvelle attaque contre le pont de Crimée, qui relie la péninsule annexée par Moscou au territoire russe, et a déjà été visé à deux reprises par Kiev depuis l'invasion de 2022.

«Des agents du SBU ont miné les piliers de cette installation illégale. Et aujourd'hui, sans faire de victime civile, le premier engin explosif a été activé à 4H44 du matin!», s'est félicité le SBU dans un communiqué. Il a assuré avoir infligé des «dégâts sévères» avec «1100 kg de TNT» à «des piliers de soutien sous-marins» de la structure qui, selon le SBU, serait dans un «état d'urgence».

Le SBU a également publié une vidéo, non-authentifiée, montrant une explosion sous-marine près d'un pilier du pont. Pour l'heure, l'ampleur réelle des destructions est toutefois incertaine.

La Russie a accusé mardi l'Ukraine d'être à l'origine des explosions ayant provoqué le week-end dernier l'effondrement de deux ponts et des accidents de trains qui ont fait sept morts et plus d'une centaine de blessés, dont des enfants. «Il est évident que les terroristes, agissant sur ordre du régime de Kiev, ont tout planifié avec une précision maximale afin que leurs explosions touchent des centaines de civils», a indiqué le Comité d'enquête russe, chargé des principales investigations criminelles, dans un communiqué.

Source: AFP