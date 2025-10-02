Poutine dénonce une Europe «militarisée» et promet de réagir
Le président russe Vladimir Poutine a dit jeudi que la Russie suivait attentivement «la militarisation croissante de l'Europe», promettant une «réponse aux menaces», au moment où les pays européens multiplient les investissements militaires depuis l'attaque du Kremlin contre l'Ukraine en 2022.
«La réponse aux menaces sera, pour le moins, très convaincante. Je dis bien la réponse. Nous n'avons nous-même jamais initié une confrontation militaire», a déclaré Poutine lors d'un forum de discussions depuis Sotchi, dans le sud-ouest de la Russie. Le dirigeant russe a par ailleurs accusé l'Europe d'empêcher un règlement de la guerre en Ukraine et de mener «une escalade permanente» du conflit.
Lors d'un discours d'introduction, il est aussi revenu sur les origines du conflit, accusant «ceux qui se sont considérés comme vainqueurs» à la fin de la Guerre froide d'avoir voulu imposer "à tous des conceptions unilatérales et subjectives de la sécurité".
«C'est devenu la véritable cause originelle non seulement du conflit ukrainien, mais aussi de nombreux autres conflits graves» du début du XXIe siècle, a-t-il soutenu, en défendant un «monde multipolaire» face à l'Occident.
Compréhensif avec Washington
Alors que le président américain Donald Trump a tenté, à son retour au pouvoir, de se rapprocher de Moscou pour trouver une issue à la guerre en Ukraine, M. Poutine a eu un ton plus doux à l'égard de Washington.
«Nos pays, c'est connu, on a pas mal de divergences. Nos points de vue sur de nombreux problèmes mondiaux ne convergent pas. Pour de grandes puissances, c'est normal», a-t-il affirmé, estimant par ailleurs que l'administration Trump était guidée par «les intérêts de son pays» et avait une «approche rationnelle».
Source: AFP
Poutine accuse Kiev de mener des frappes autour de la centrale de Zaporijjia
Le président russe Vladimir Poutine a accusé jeudi l'armée de Kiev de mener des frappes autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine, sous contrôle russe et privée d'alimentation électrique externe depuis plus d'une semaine, menaçant de s'en prendre en riposte aux infrastructures énergétiques ukrainiennes.
«Ils (les autorités ukrainiennes) ont encore des centrales électriques qui fonctionnent, des centrales nucléaires de leur côté. Qu'est-ce qui nous empêcherait de riposter? Qu'ils y réfléchissent», a-t-il affirmé lors d'un forum de discussions à Sotchi, dans le sud-ouest de la Russie.
Source: AFP
Les drones violant l'espace aérien européen «peuvent être détruits», dit Macron
Les drones qui violent l'espace aérien européen «peuvent être détruits. Point final», a déclaré le président français Emmanuel Macron jeudi à Copenhague, après une série d'intrusions de drones en Europe ces dernières semaines.
«Il est très important d'avoir un message clair. Les drones, qui violeraient nos territoires, représentent un risque important. Ils peuvent être détruits, point final», a-t-il martelé lors d'un sommet de chefs d'Etat et de gouvernement.
Source: AFP
La Russie peut violer l'espace aérien «n'importe où en Europe», avertit Zelensky
Les récentes violations de l'espace aérien par la Russie et l'envoi de drones dans le ciel aérien polonais montrent que cela peut arriver «n'importe où en Europe», a mis en garde jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«Les incidents de drones à travers Europe montrent clairement que la Russie est prête à une escalade dans cette guerre et qu'il n'a jamais été question simplement de l'Ukraine», a-t-il déclaré depuis Copenhague à l'occasion d'un sommet de la Communauté politique européenne (CPE).
Source: AFP
Pressé par Trump, G7 veut cibler les pays acheteurs de pétrole russe
Les ministres des Finances du G7 se sont engagés mercredi à cibler ceux qui continuent d'augmenter leurs achats de pétrole russe malgré la guerre menée par Moscou en Ukraine, dans un contexte de pressions de Donald Trump en faveur de telles mesures.
Les responsables des sept économies mondiales les plus avancées (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Canada, Italie et Japon) se sont accordés à «accentuer la pression sur les exportations pétrolières de la Russie», ont-ils déclaré dans un communiqué commun à la suite d'une réunion en visioconférence.
L'objectif est de porter un grand coup aux revenus dont le pouvoir russe a besoin pour financer la guerre. «Nous ciblerons ceux qui continuent d'accroître leurs achats de pétrole russe depuis l'invasion de l'Ukraine et ceux qui facilitent le contournement» des sanctions contre Moscou, ont promis les sept ministres.
Ces derniers ont aussi insisté sur «l'importance des mesures commerciales, y compris les droits de douane». Donald Trump met la pression depuis des semaines pour que ses alliés cessent d'importer du pétrole russe et qu'ils sanctionnent les pays qui continuent à le faire.
Le site nucléaire de Tchernobyl privé d'électricité après une attaque russe, selon Kiev
L'alimentation en électricité de la structure de confinement abritant une partie de la centrale nucléaire de Tchernobyl, détruite pendant la catastrophe nucléaire en 1986, a été coupée par un bombardement russe, a annoncé mercredi le ministère ukrainien de l'Energie.
«A la suite de surtensions, le Nouveau confinement de sécurité, une installation clef qui isole le quatrième réacteur détruit de la centrale nucléaire de Tchernobyl et empêche la libération de matériaux radioactifs dans l'environnement, s'est retrouvé sans alimentation électrique», a précisé le ministère sur Telegram.
Source: AFP
Zelensky juge la situation «critique», la centrale nucléaire de Zaporijjia étant déconnectée depuis une semaine
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué mardi que la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par les forces russes, était désormais déconnectée du réseau électrique ukrainien depuis sept jours consécutifs, jugeant la situation «critique» et potentiellement dangereuse.
«La situation est critique. En raison des attaques russes, la centrale a été coupée de son alimentation électrique et du réseau. Elle est alimentée en électricité par des générateurs diesel», a déclaré Zelensky dans son discours quotidien.
«Ce sont les Russes qui empêchent la réparation des lignes électriques menant à la centrale et la restauration de la sécurité de base par leurs frappes. Et c'est une menace pour absolument tout le monde», a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'Ukraine envoie une mission militaire anti-drones pour des «exercices» au Danemark
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mardi l'envoi d'une équipe militaire au Danemark pour «partager l'expérience» de lutte contre les drones russes lors «d'exercices conjoints», après la multiplication d'incidents impliquant des drones en Europe.
«Nos gars sont arrivés pour participer aux exercices conjoints avec les partenaires», a indiqué sur les réseaux sociaux Volodymyr Zelensky dont le pays subit des attaques de drones presque quotidiennement depuis le début de l'invasion russe en 2022.
Une famille de quatre personnes tuée dans une frappe russe à Soumy
Une famille de quatre personnes a été tuée dans une frappe de drone russe dans la région de Soumy, dans le nord de l'Ukraine, a indiqué mardi matin le chef de l'administration militaire régionale, Oleg Grygorov
«Ce soir, l'ennemi a ciblé un immeuble résidentiel dans le village de Tchernechchyna, dans l'agglomération de Krasnopillia, avec un drone d'attaque», a-t-il écrit sur Telegram. «Les secouristes ont extrait les corps de quatre personnes décédées sous les décombres – les parents et leurs fils âgés de 6 et 4 ans», a-t-il précisé.
Source: AFP
Washington pourrait autoriser Kiev à frapper la Russie en profondeur
Des frappes en profondeur de l'Ukraine contre la Russie avec des armes américaines ne sont pas à exclure, a affirmé dimanche l'émissaire américain pour l'Ukraine Keith Kellogg, sur la chaîne Fox News.
Interrogé pour savoir si le président Donald Trump avait autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles longue portée contre la Russie, Keith Kellogg a répondu: «en lisant ce que (Donald Trump) a dit, ce que le vice-président (JD) Vance a dit et ce que le secrétaire d'Etat (Marco) Rubio a dit, la réponse est oui».
«Utilisez la capacité de frapper en profondeur. Il n'existe pas de sanctuaires», a affirmé Keith Kellogg. Ces déclarations s'inscrivent dans un changement de ton significatif de l'administration Trump vis-à-vis du conflit depuis quelques jours.
Source: AFP
Zelensky affirme que la Russie «a échoué à déstabiliser la Moldavie»
La président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé lundi que la Russie avait «échoué à déstabiliser la Moldavie», au lendemain de la victoire du camp pro-européen aux élections législatives dans ce pays voisin.
«La Russie n'a pas réussi à déstabiliser la Moldavie même après avoir dépensé d'énormes ressources», a lancé Volodymyr Zelensky dans un discours par vidéo lors d'un forum sécuritaire à Varsovie. «L'influence subversive de la Russie ne s'étendra pas davantage en Europe», a-t-il ajouté.
Source: AFP