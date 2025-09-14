DE
Pour «s'opposer au coup d'Etat»
Des dizaines de milliers d'opposants manifestent à Ankara

A Ankara, au moins 50'000 personnes ont participé ce dimanche à une manifestation du principal parti d'opposition turc, le CHP, ont affirmé les organisateurs de ce rassemblement. La justice pourrait infliger un coup dur lundi à la formation politique.
Publié: il y a 23 minutes
Le vice-président du CHP, Murat Bakan, a avancé le chiffre de 50'000 participants à cette manifestation.
Photo: Necati Savas
Plusieurs dizaines de milliers de manifestants se sont amassés sur la vaste place Tandogan,à Ankara, agitant des drapeaux turcs et portant des t-shirts à l'effigie du père fondateur de la République turque, Mustafa Kemal Atatürk. Le vice-président du CHP, Murat Bakan, a avancé le chiffre de 50'000 participants à cette manifestation.

Dans un discours à la tribune, le chef de ce parti, Özgür Özel, a déclaré que la foule était présente pour «s'opposer au coup d'Etat» judiciaire fomenté contre le CHP.

L'audience de lundi devant un tribunal de la capitale turque vise à annuler les résultats du congrès du CHP de novembre 2023 pour fraude électorale. Özgür Özel avait alors été élu à la tête de cette formation.

