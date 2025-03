12:35 heures

Trump veut révoquer le statut de protection de 240'000 Ukrainiens

L'administration Trump prévoit un changement surprenant dans la politique d'immigration américaine. Selon l'agence de presse Reuters, le statut juridique temporaire d'environ 240'000 réfugiés ukrainiens devrait être révoqué, ce qui pourrait conduire à des expulsions rapides. La décision est attendue dès le mois d'avril, selon les sources de Reuters.

Photo: IMAGO/MediaPunch

Cette mesure était apparemment déjà en cours avant même la récente dispute publique entre Trump et le président ukrainien. Elle fait partie d'un plan plus large de l'administration Trump visant à révoquer le statut légal de plus de 1,8 million de migrants autorisés à entrer dans le pays sous Biden.

Interrogé, le ministère américain de la Sécurité intérieure n'a pas souhaité faire de commentaire. La porte-parole Tricia McLaughlin a simplement déclaré: «Le ministère n'a aucune annonce à faire à ce stade.» La Maison Blanche et l'ambassade ukrainienne n'ont pas non plus fait de commentaire.