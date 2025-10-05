Des manifestations contre la police de l'immigration ont lieu depuis des mois à Portland (archives).
Photo: Jenny Kane
ATS Agence télégraphique suisse
Dans un document de 33 pages, une juge fédérale écrit que le président américain et les fonctionnaires fédéraux ont «temporairement interdiction» de déployer la garde nationale à Portland. Cette décision expire le 18 octobre. Selon elle, ces mouvements de protestation ne présentent pas de «danger de rébellion» et peuvent être gérés par les «forces de l'ordre régulières».
Portland est la quatrième ville démocrate où le président Trump veut mobiliser la garde nationale après Los Angeles, Washington et Memphis, où ses effectifs ont bel et bien été dépêchés. Le républicain a fait de la lutte contre l'immigration clandestine une priorité absolue de son second mandat depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable