Face à Trump
Une juge bloque le déploiement de la garde nationale à Portland

Une juge fédérale a bloqué samedi le déploiement de la garde nationale à Portland, ordonné par Donald Trump. Le président américain affirme que la ville, où des manifestations contre la police de l'immigration ont lieu depuis des mois, est «ravagée par la guerre».
Des manifestations contre la police de l'immigration ont lieu depuis des mois à Portland (archives).
Photo: Jenny Kane
Dans un document de 33 pages, une juge fédérale écrit que le président américain et les fonctionnaires fédéraux ont «temporairement interdiction» de déployer la garde nationale à Portland. Cette décision expire le 18 octobre. Selon elle, ces mouvements de protestation ne présentent pas de «danger de rébellion» et peuvent être gérés par les «forces de l'ordre régulières».

Portland est la quatrième ville démocrate où le président Trump veut mobiliser la garde nationale après Los Angeles, Washington et Memphis, où ses effectifs ont bel et bien été dépêchés. Le républicain a fait de la lutte contre l'immigration clandestine une priorité absolue de son second mandat depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier.

