La Russie dément avoir violé l'espace aérien polonais

Les Russes s'expriment désormais sur la violation de l'espace aérien en Pologne: «Nous considérons ces allégations comme infondées. Aucune preuve n'a été présentée quant à l'origine russe de ces drones», a déclaré Andreï Ordach, chargé d'affaires de l'ambassade de Russie à Varsovie, selon l'agence de presse officielle RIA Novosti.

Il a souligné qu'une accusation similaire portée par le passé s'était finalement révélée fausse. Le diplomate a déclaré que la Russie n'a absolument aucun intérêt à détériorer ses relations avec la Pologne. Malheureusement, le gouvernement polonais ignore cette information en raison de «l'hostilité russe», a-t-il ajouté.



L'incident auquel Andreï Ordash fait référence dans sa déclaration s'est produit il y a près de trois ans. Fin 2022, deux personnes avaient été tuées par une frappe de missile près de la frontière avec l'Ukraine, en Pologne. L'avion qui s'était écrasé en Pologne était un missile antiaérien ukrainien perdu.