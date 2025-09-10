12:34 heures

L'armée russe affirme ne pas avoir eu «l'intention» d'attaquer la Pologne

Les Russes s'expriment désormais sur la violation de l'espace aérien en Pologne: «Nous considérons ces allégations comme infondées. Aucune preuve n'a été présentée quant à l'origine russe de ces drones», a déclaré Andreï Ordach, chargé d'affaires de l'ambassade de Russie à Varsovie, selon l'agence de presse officielle RIA Novosti.

Il a souligné qu'une accusation similaire portée par le passé s'était finalement révélée fausse. Le diplomate a déclaré que la Russie n'a absolument aucun intérêt à détériorer ses relations avec la Pologne. Malheureusement, le gouvernement polonais ignore cette information en raison de «l'hostilité russe», a-t-il ajouté.

De son côté, l'armée russe a affirmé mercredi ne pas avoir visé la Pologne après l'incursion et la destruction pendant la nuit de drones au-dessus du territoire polonais. «Il n'y avait aucune intention d'attaquer des cibles sur le territoire polonais», a indiqué le ministère russe de la Défense dans un message portant sur ses nouvelles frappes nocturnes contre l'Ukraine, sans pour autant confirmer que ces drones étaient bien entrés dans l'espace aérien polonais.

Avec l'AFP