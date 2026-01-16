Plusieurs cartes Pokémon, d'une valeur totale d’environ 100'000 dollars, ont été volées à Manhattan lors d'un braquage. Armés, les voleurs ont emporté cartes et argent, sans qu’aucun client ou employé ne soit blessé.

AFP Agence France-Presse

Plusieurs cartes Pokémon de valeur ont été dérobées lors d'un vol à main armée dans une boutique spécialisée de New York, a indiqué jeudi la police de la ville, pour un préjudice estimé à environ 100'000 dollars. Des images partagées par le magasin montrent un homme encapuchonné, vêtu de noir, pointant ce qui semble être un pistolet sur une personne assise, les mains levées.

Selon des médias américains, certaines cartes volées avaient une valeur individuelle pouvant atteindre 5500 dollars. La police de New York a indiqué avoir été alertée tard mercredi soir que trois hommes étaient entrés dans la boutique The Poké Court, à Manhattan, et avaient «exhibé une arme à feu et proféré des menaces à l'encontre de personnes présentes».

Un évènement se déroulait au moment du vol

«Ils se sont ensuite emparés de plusieurs marchandises, ainsi que d'argent liquide et d'un téléphone», a précisé un porte-parole, ajoutant qu'aucune arrestation n'avait été effectuée à ce stade. La propriétaire du magasin, Courtney Chin, a déclaré dans une vidéo publiée sur Instagram que les clients et le personnel étaient tous sains et saufs.

La boutique a publié une liste de plusieurs cartes volées. Plusieurs personnes se trouvaient dans le magasin pour participer à un événement lorsque le braquage a eu lieu.

La franchise Pokémon a généré 12 milliards de dollars de revenus liés aux licences en 2024, selon la publication spécialisée License Global, soit davantage que le géant du jouet Mattel. Plus tôt ce mois-ci, des cartes d'une valeur d'environ 300'000 dollars avaient déjà été dérobées lors d'un autre braquage à main armée en Californie.