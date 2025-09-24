Une fusillade dans un centre de rétention de l'ICE à Dallas, Texas, a fait plusieurs blessés et un mort mercredi. Le tireur, un homme blanc posté sur un toit, s'est suicidé. Le mobile reste inconnu et l'enquête est en cours.

Un sniper ouvre le feu dans un centre de l’immigration au Texas

Une fusillade dans un centre de l'immigration au Texas fait plusieurs blessés. (image d'illustration)

AFP Agence France-Presse

Plusieurs personnes ont été blessées mercredi lors de tirs dans un centre de rétention de la police fédérale de l'immigration (ICE) à Dallas, au Texas, a annoncé la ministre de la Sécurité intérieure américaine Kristi Noem. «Les détails sont toujours imprécis mais nous pouvons confirmer qu'il y a eu plusieurs personnes blessées et tuées. Le tireur s'est suicidé par balle», a-t-elle écrit sur X, ajoutant que le mobile restait inconnu.

Un peu plus tard, la police confirme la mort d'une personne et d'autres blessés. «Selon les premiers éléments de l'enquête, un suspect a ouvert le feu sur un bâtiment public depuis un autre bâtiment. Deux personnes blessées par balle ont été transportées à l'hôpital. Une victime est morte sur place. Le suspect est mort», a écrit la police de Dallas sur X.

L'auteur pourrait être un tireur isolé, a déclaré le directeur intérimaire de la police de l'immigration, Todd Lyons. «Des informations préliminaires indiquent qu'il s'agit d'un sniper», a-t-il déclaré sur CNN. «Trois individus ont été touchés. Nous ne savons pas leur état. Ils ont été emmenés à l'hôpital.» Le tireur, un homme blanc, était installé sur un toit avec un fusil, ont indiqué des sources policières à la chaîne locale Fox4, précisant qu'il s'est donné la mort à l'arrivée des agents de police.