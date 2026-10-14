Galderma, basé à Zoug, rachète la société californienne ZO Skin Health pour 1,5 milliard USD. Cette acquisition renforce sa position dans les soins de la peau médicalisés, un marché en forte croissance.

AFP Agence France-Presse

Le groupe suisse Galderma va racheter l'entreprise californienne ZO Skin Health sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,5 milliard de dollars (1,3 milliard d'euros), a-t-il annoncé mercredi, lui permettant ainsi de se renforcer dans les soins médicalisés de la peau.

Galderma a signé un accord prévoyant le rachat en numéraire de l'intégralité de ce fabricant de soins dermatologiques auprès de ses actionnaires, dont des fonds de la société d'investissement Blackstone et la famille Obagi, indique le groupe suisse dans un communiqué. Il espère finaliser la transaction fin 2026 ou début 2027.

Cetaphil et Alastin

Fondée en 2007 par le Dr Zein Obagi, l'entreprise californienne basée à Irvine, au sud de Los Angeles, fabrique des produits de soins de la peau vendus dans une quarantaine de pays notamment par le biais de médecins et spas médicaux. Le chiffre d'affaires annuel de cette entreprise, qui n'est pas cotée en Bourse, se montait, à juin 2026, à 330 millions de dollars, précise le communiqué.

Le groupe suisse, propriétaire notamment des marques Cetaphil et Alastin, met en avant la «haute complémentarité» de leurs produits, expliquant que cette acquisition va lui permettre de se renforcer sur «le segment attractif et en forte croissance des soins de la peau délivrés par les médecins». Dans une note de marché, Stefan Schneider, analyste chez Vontobel, estime que la transaction est «sensée» non seulement d'un point de vue «stratégique», mais aussi «financier».

Dans le secteur, les transactions se font en moyenne sur des multiples de «3,6 fois» la valeur d'une valeur d'entreprise par rapport aux ventes, mais peuvent grimper «encore plus haut» pour les marques de produits de beauté et soins de la peau à forte marge, souligne-t-il.

Diluer la marge

A 8h30 GMT, l'action Galderma perdait 0,09% à 167,20 francs suisses, à contre-tendance du SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, en hausse de 0,6%. Dans le communiqué, Galderma précise que ce rachat devrait légèrement diluer sa marge EBITDA en 2027 avant de se redresser à partir de 2028.

Basé à Zoug, au centre la Suisse, Galderma fabrique aussi bien dans les produits injectables contre les rides que dans les lotions nettoyantes pour la peau et des médicaments en dermatologie. En 2025, son chiffre d'affaires se montait à 5,2 milliards de dollars.

Le groupe est né d'une co-entreprise créée en 1981 par L'Oréal et Nestlé. En 2014, Nestlé avait racheté les parts de L'Oréal pour créer une filiale dédiée aux soins de la peau mais l'avait revendue en 2019 à un groupe d'investisseurs. En mars 2024, Galderma avait été coté à la Bourse suisse et L'Oréal avait pris quelques mois après une participation de 10%, puis l'a doublé l'an passé pour la porter à 20%.