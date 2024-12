L'influenceuse Léna Situations entre au musée Grévin

Léna Mahfouf, star des réseaux sociaux, immortalisée au musée Grévin. La jeune femme de 27 ans devient la première influenceuse française à avoir une statue de cire. Un honneur qui souligne son impact dans le monde de la mode et du digital.

L'influenceuse Léna Situations présente sa statue de cire au musée Grévin à Paris le 3 décembre 2024 Photo: STEPHANE DE SAKUTIN

AFP Agence France-Presse

Le musée Grévin a dévoilé mardi la statue de cire de Léna Mahfouf, plus connue sous le pseudo «Léna Situations» auprès de ses 11 millions d'abonnés sur ses réseaux, qui sera exposée au public dès mercredi.

«Jamais j’aurais imaginé qu’en faisant des vidéos YouTube dans ma chambre, je me serais retrouvée ici», a lancé la créatrice de contenu près de sa statue, cheveux bouclés et tailleur gris.

C'est la deuxième personnalité, et la première femme, issue d'un monde d'internet à rejoindre la collection du musée parisien, deux ans après Lucas Hauchard, alias Squeezie, deuxième Youtubeur de France.

«C’est un métier où on nous répète tellement souvent que c’est éphémère que la première chose qu’on m’a dit en arrivant à Grévin c’est ''bienvenue, vous êtes maintenant immortelle!'» a-t-elle déclaré, ajoutant que «c'était assez puissant pour une petite créatrice de contenu.»

Réalisée en six mois par le sculpteur Laurent Mallamaci, la statue à son effigie rejoindra des figures de la mode comme Gabrielle Chanel, Ines de la Fressange, Chantal Thomass et Jean Paul Gaultier.

Première influenceuse française au MET Gala

Elle a été dévoilée mardi soir lors d'une cérémonie en présence d’autres créateurs de contenu comme son compagnon Sébastien Frit, «Seb» sur YouTube(5,6 millions d’abonnés) ou encore le créateur du talk-show Zen sur Twitch Maxime Biaggi.

Léna Mahfouf, 27 ans, est la première influenceuse française à avoir été invitée au MET Gala de New York. Une consécration pour cette passionnée de mode qui a lancé sa marque «Hôtel Mahfouf» en 2022, et des pièces de sa propre collection «Le Dressing» habillent son double de cire. «Ca me tenait à coeur de pouvoir m'habiller moi-même», a-t-elle déclaré.

Elle s'est fait connaître à partir du milieu des années 2010 sur YouTube et Instagram avec ses vidéos estivales - ses «vlogs d'août» - filmées appareil photo au poing, avec un montage énergique fait maison et une authenticité revendiquée.

Avec 4,7 millions d'abonnés sur Instagram, 3,4 millions sur TikTok et 2,9 millions sur YouTube, c'est l'une des personnalités d'internet les plus suivies en France.

Elle anime également le podcast «Canapé 6 places» sur la plateforme de streaming audio Spotify, où elle a reçu des personnalités comme la papesse de la mode Anna Wintour et les stars américaines Pharell Williams et Billie Eilish.