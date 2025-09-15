DE
FR

Deux Biélorusses arrêtés
La Pologne abat un drone qui survole Varsovie

Donald Tusk a annoncé sur X que les services de sécurité polonais ont abattu un drone qui survolait Varsovie, alerte le média belge 7sur7. Deux ressortissants biélorusses ont été arrêtés.
Publié: il y a 54 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 44 minutes
Partager
Écouter
Donald Tusk a annoncé sur X que les services de sécurité polonais ont abattu un drone qui survolait Varsovie
Photo: IMAGO/Eastnews
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Le Premier ministre polonais a annoncé sur X que les services de sécurité polonais ont abattu un drone qui survolait les bâtiments gouvernementaux et la résidence présidentielle à Varsovie, alerte le média belge 7sur7

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Selon Donald Tusk, deux ressortissants biélorusses ont été arrêtés et la police enquête sur les circonstances de l'incident.

Développement suit

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher avec Faisal, collecteur de déchets. Ce travail lui apporte un petit salaire et beaucoup de reconnaissance dans le camp.
Présenté par
L’espoir naît dans les ordures
La CRS au Bangladesh
L’espoir naît dans les ordures
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Présenté par
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus