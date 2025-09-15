Donald Tusk a annoncé sur X que les services de sécurité polonais ont abattu un drone qui survolait Varsovie
Photo: IMAGO/Eastnews
Luisa GambaroJournaliste
Le Premier ministre polonais a annoncé sur X que les services de sécurité polonais ont abattu un drone qui survolait les bâtiments gouvernementaux et la résidence présidentielle à Varsovie, alerte le média belge 7sur7.
Selon Donald Tusk, deux ressortissants biélorusses ont été arrêtés et la police enquête sur les circonstances de l'incident.
Développement suit
