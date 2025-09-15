Dernière mise à jour: il y a 44 minutes

Donald Tusk a annoncé sur X que les services de sécurité polonais ont abattu un drone qui survolait Varsovie, alerte le média belge 7sur7. Deux ressortissants biélorusses ont été arrêtés.

La Pologne abat un drone qui survole Varsovie

Donald Tusk a annoncé sur X que les services de sécurité polonais ont abattu un drone qui survolait Varsovie Photo: IMAGO/Eastnews

Luisa Gambaro Journaliste

Le Premier ministre polonais a annoncé sur X que les services de sécurité polonais ont abattu un drone qui survolait les bâtiments gouvernementaux et la résidence présidentielle à Varsovie, alerte le média belge 7sur7.

Selon Donald Tusk, deux ressortissants biélorusses ont été arrêtés et la police enquête sur les circonstances de l'incident.

Développement suit