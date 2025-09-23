16:23 heures

Donald Trump tacle l'ONU et s'offre le mérite d'avoir mis fin à sept guerres

«La seule chose que l'on a de l'ONU ce sont des déclarations pour mettre fin à la guerre. Mais ce qui met fin à la guerre c'est l'action», a assuré Donald Trump devant l'Assemblée de l'ONU, n'hésitant pas à critiquer les Nations Unies.

Photo: KEYSTONE

«Tout ce que nous avons reçu de l'ONU c'est un ascenseur défectueux et un prompteur hors service», a poursuivi le président américain. «On ne nous a pas remercié pour avoir sauvé des millions de vies. Mais ce qui compte ce n'est pas la récompense, c'est de sauver des vies.»