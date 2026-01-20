AFP Agence France-Presse
Un train de banlieue a heurté mardi un mur de soutènement effondré sur les voies dans la province de Barcelone, faisant plusieurs blessés, a annoncé la Protection civile de la région de Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne.
«Un mur de soutènement est tombé sur la voie, provoquant un accident avec un train transportant des passagers» dans la commune de Gelida, a indiqué la Protection civile sur son compte X, précisant que les services d'urgence étaient en train de «prendre en charge les personnes blessées».
