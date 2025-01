Le nouveau pouvoir en Syrie dissout tous les groupes armés

Ahmad al-Chareh a été nommé président «pour la phase de transition». Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Les nouvelles autorités en Syrie ont annoncé mercredi soir la dissolution de «tous les groupes armés» qui avaient mené l'offensive contre Bachar al-Assad, ainsi que la dissolution de l'armée de l'ancien pouvoir renversé le 8 décembre.

«Tous les groupes armés, les organes politiques et civils se réclamant de la révolution, sont dissous, et doivent être intégrés aux institutions de l'Etat», selon un communiqué du porte-parole militaire, le colonel Hassan AbdelGhani, cité par l'agence de presse étatique Sana. La même source a également annoncé «la dissolution de l'armée du régime» déchu, en vue de «la reconstruction de l'armée syrienne», et la dissolution du parti Baas qui a gouverné la Syrie pendant plus de 60 ans.



Président «pour la phase de transition»

Ahmad al-Chareh, le dirigeant de facto de Syrie arrivé à la tête du pays le 8 décembre après la chute de Bachar al-Assad, a été nommé «président pour la phase de transition» ont annoncé mercredi soir les nouvelles autorités. Elles ont précisé dans un communiqué repris par l'agence de presse étatique Sana que Amhad al-Chareh était chargé de former un «conseil législatif intérimaire», après avoir annoncé la dissolution du Parlement et le gel de la Constitution de 2012.

Ces mesures interviennent à l'issue d'une rencontre mercredi soir entre Ahmed al-Chareh avec plusieurs chefs de factions armées et «les forces de la révolution» syrienne. Ahmed al-Chareh est chargé de «la présidence du pays durant la période de transition. Il assumera les fonctions de président» et «représentera» la Syrie «dans les forums internationaux», ont informé les autorités.