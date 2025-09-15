Trump assure qu'Israël ne frappera plus le Qatar

15.09.2025, 04:20 heures

Trump appelle Israël à «faire attention» après son attaque au Qatar

Donald Trump a mis Israël en garde dimanche, quelques jours après son attaque contre des responsables du Hamas au Qatar.

«Le Qatar est un très bon allié. Israël et tous les autres, il faut faire attention. Quand on attaque des gens, il faut faire attention», a déclaré à des journalistes Donald Trump, qui s'était dit «très mécontent» de l'assaut israélien mené mardi dans ce pays qui accueille le bureau politique du Hamas. La diplomatie américaine a néanmoins affirmé que cette offensive n'allait pas affecter les relations avec Israël.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le Qatar est l'un des médiateurs dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu à Gaza, où la guerre a été déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

L'attaque israélienne, qui a tué cinq membres du Hamas et un membre des forces de sécurité qataries, a suscité une réprobation plus large, notamment dans le monde arabe, Doha exhortant la communauté internationale à «arrêter le deux poids deux mesures» avec Israël. Le Qatar abrite la plus importante base militaire américaine de la région.

Source: AFP