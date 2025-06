Musk accuse Trump d'être lié à l'affaire Epstein sur X

Trump menace d'annuler les contrats gouvernementaux de Musk «le fou»

Donald Trump a assuré jeudi sur son réseau Truth Social qu'il avait mis fin à la mission gouvernementale d'Elon Musk, selon lui «devenu fou» à cause d'une décision du président américain défavorable aux véhicules électriques.

Trump menace d'annuler les contrats gouvernementaux de Musk «le fou». Photo: IMAGO/UPI Photo

«Le plus simple pour économiser des milliards et des milliards de dollars dans notre budget serait d'annuler les subventions et contrats gouvernementaux» du patron de SpaceX et Tesla, a-t-il menacé dans un autre message sur Truth, alors que les deux anciens alliés se déchirent aujourd'hui publiquement.

Source: AFP