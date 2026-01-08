Le dirigeant séparatiste al-Zoubaidi chassé pour «trahison»
Le chef des séparatistes du sud du Yémen, Aidarous al-Zoubaidi, a été révoqué du conseil présidentiel pour «haute trahison», a annoncé mercredi le président de cet organisme qui exerce le pouvoir exécutif internationalement reconnu.
Aidarous al-Zoubaidi sera déféré «devant le procureur général», a affirmé la présidence dans un communiqué, en l'accusant d'une série de crimes. Plus de 15 frappes saoudiennes ont visé mercredi la province du chef des séparatistes du sud du Yémen en fuite, Aidarous al-Zoubaidi, a rapporté un responsable local.
Ces frappes dans le gouvernorat de Dhale (sud-ouest) ont ciblé des dirigeants loyaux à Aidarous al-Zoubaidi, a indiqué cette source à l'AFP sous le couvert de l'anonymat.
Aidarous al-Zoubaidi, qui dirige le conseil de transition du Sud (STC) aspirant à recréer un Etat dans le sud du Yémen, a été déclaré mercredi en fuite alors même qu'il devait se rendre à Ryad à une conférence censée ramener la paix entre les différentes factions à la tête du pays.
Source: AFP
L'armée libanaise annonce avoir achevé la première phase du désarmement du Hezbollah
L'armée libanaise a annoncé jeudi avoir achevé «la première phase» de son plan pour le désarmement du Hezbollah pro-iranien, qui couvre la région entre la frontière israélienne et le fleuve Litani, à une trentaine de kilomètres plus au nord.
Dans un communiqué, l'armée affirme avoir atteint «les objectifs de la première phase» de son plan qui doit s'étendre par la suite au reste du territoire libanais. Elle précise qu'elle «contrôle» désormais la partie sud du Litani, «à l'exception des territoires et positions toujours occupés par Israël» près de la frontière.
Le Hezbollah, sorti affaibli en novembre 2024 d'une guerre meurtrière avec Israël, refuse de remettre ses armes dans le reste du pays. Malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis plus d'un an, qui prévoit son retrait du territoire libanais, Israël continue d'occuper cinq points stratégiques près de la frontière.
Sous la pression des Etats-Unis
L'armée libanaise précise que ses opérations vont se poursuivre au sud du Litani pour «achever le traitement des munitions non explosées» et rechercher des tunnels creusés par le Hezbollah. Elle ajoute qu'elle va prendre des mesures pour «empêcher définitivement les groupes armés de reconstruire leurs capacités».
Le commandant en chef de l'armée Rodolphe Haykal doit informer jeudi après-midi le gouvernement des progrès accomplis dans l'exécution de son plan pour désarmer le Hezbollah. Le gouvernement libanais est soumis à une intense pression des Etats-Unis pour désarmer la formation pro-iranienne, sur fond de crainte d'une escalade des attaques israéliennes.
Source: AFP
Au Yémen, la coalition menée par Ryad annonce des «frappes limitées» contre les séparatistes
La coalition menée par l'Arabie saoudite a annoncé mercredi avoir mené des «frappes préventives limitées» contre les séparatistes du sud du Yémen, pour les empêcher selon elle «d'étendre le conflit» dans le pays.
Dans un communiqué, la coalition a également indiqué que le chef des séparatistes, Aidarous al-Zoubaidi, a «fui vers un lieu inconnu» et n'est pas monté dans l'avion qui devait le conduire en Arabie saoudite pour des pourparlers de paix prévus mercredi. Aidarous al-Zoubaidi dirige le Conseil de transition du Sud (STC), qui aspire à recréer un Etat dans le sud du Yémen, où une République démocratique et populaire était indépendante entre 1967 et 1990.
Début décembre, ses forces se sont emparées de vastes territoires. Mais les factions proches de Ryad, appuyées par des frappes saoudiennes, ont riposté, reprenant début janvier le terrain perdu.
L'Arabie saoudite avait invité dans la foulée les deux camps à un «dialogue» dans la capitale saoudienne mercredi pour mettre fin à ces affrontements. Le STC avait confirmé sa participation à cette conférence.
Israël «n'autorisera pas l'Iran à reconstituer son programme balistique»
Israël «n'autorisera pas l'Iran à reconstituer son programme de missiles balistiques», a déclaré lundi son Premier ministre Benjamin Netanyahu devant le Parlement Israélien, quelques jours après un message semblable du président américain Donald Trump.
«Si nous sommes attaqués, les conséquences seront très graves», a ajouté le chef du gouvernement, quelques jours après son retour d'un voyage officiel aux Etats-Unis et six mois après une guerre de douze jours entre Israël et l'Iran.
Israël annonce des frappes imminentes sur le Hamas et le Hezbollah au Liban
L'armée israélienne a annoncé lundi des frappes au Liban contre des infrastructures appartenant au Hezbollah libanais et au Hamas palestinien, émettant des ordres d'évacuation dans quatre localités du pays.
«Rester dans la zone des bâtiments signalés vous met en danger», précise dans deux messages sur X le porte-parole de l'armée en arabe, le colonel Avichay Adraee, en publiant deux cartes des zones concernées de l'est et du sud du Liban.
Malgré un cessez-le-feu qui a mis fin en novembre 2024 à plus d'un an d'hostilités, l'armée israélienne continue de mener régulièrement des frappes sur le territoire libanais, disant viser le Hezbollah et, de façon moins fréquente, le Hamas, deux groupes armés islamistes alliés de l'Iran.
Sous forte pression américaine et avec l'intensification des bombardements israéliens, Beyrouth s'est engagé à désarmer le Hezbollah, sorti très affaibli de la guerre avec Israël. Une réunion gouvernementale est prévue jeudi au Liban pour un point sur la situation. Une autre est aussi prévue dans la semaine du comité de surveillance du cessez-le-feu, qui comprend en plus du Liban et d'Israël, les Etats-Unis, la France et l'ONU.
Au moins 350 personnes ont été tuées par des tirs israéliens au Liban depuis le cessez-le-feu, selon un bilan de l'AFP basé sur les chiffres du ministère libanais de la Santé.
Source: AFP
Nouvelle session de négociations entre la Syrie et Israël
Le chef de la diplomatie syrienne, Assaad al-Chaibani, participe à des négociations avec Israël sous l'égide des Etats-Unis, les premières depuis septembre, a annoncé lundi l'agence officielle Sana. Ces négociations se tiennent à Paris sous médiation américaine, ont indiqué deux sources diplomatiques à l'AFP.
Selon l'agence, qui cite une «source gouvernementale», les pourparlers visent à «parvenir à un accord de sécurité équilibré» entre les deux pays voisins et toujours techniquement en état de guerre. La dernière réunion s'est tenue en septembre, mais les négociations butent sur l'insistance d'Israël à réclamer une zone démilitarisée dans le sud de la Syrie.
Selon l'agence Sana, la réunion de lundi, à laquelle participe également le chef des services de renseignement syriens Hussein al-Salama, se tient «sous la coordination et en vertu d'une médiation des Etats-Unis».
Les pourparlers se concentrent sur «la réactivation de l'accord de désengagement de 1974» et portent sur «un retrait des forces israéliennes» des zones qu'elles ont occupées après la chute d'Assad.
Depuis la chute de Bachar al-Assad, Israël a mené des centaines de frappes, conduit des incursions en Syrie et a déployé des troupes dans la zone démilitarisée sur le plateau du Golan, au-delà de la ligne de démarcation entre la partie de ce territoire syrien qu'il a annexée et le reste du pays.
Israël est «solidaire du combat» du peuple iranien
Israël est «solidaire du combat du peuple iranien, de ses aspirations à la liberté (...) et à la justice» a affirmé le premier ministre Benjamin Netanyahu dimanche, en conseil des ministres. «Il est tout à fait possible que nous nous trouvions à un moment où le peuple iranien prend son destin en main», a-t-il ajouté.
Benjamin Netanyahu a indiqué avoir discuté du sujet avec le président américain Donald Trump. «Nous avons réaffirmé notre position commune consistant, d'une part, à maintenir l'enrichissement (de l'uranium en Iran) à zéro et, bien sûr, à exiger le retrait des 400 kilos de matière enrichie d'Iran, ainsi qu'une surveillance rigoureuse et authentique des sites» d'enrichissement, a-t-il déclaré.
Source: ATS
La force de l'ONU fait état de tirs israéliens près de ses Casques bleus
La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a indiqué que l'armée israélienne avait tiré vendredi près de Casques bleus à deux reprises dans le sud du pays, sans faire des victimes. Israël n'a pas réagi dans l'immédiat à cette annonce.
La force de l'ONU opère dans le sud du Liban en coopération avec l'armée libanaise dans le cadre d'un cessez-le-feu en vigueur depuis novembre 2024 entre Israël et le mouvement chiite pro-iranien Hezbollah.«Des incidents de ce type se produisent trop régulièrement et constituent une tendance inquiétante» , a indiqué la Finul dans un communiqué.
Plusieurs centaines de tirs
Des soldats patrouillant dans le sud du Liban vendredi «ont signalé avoir essuyé 15 tirs d'armes légères à moins de 50 mètres d'eux» , a-t-elle indiqué. «Peu après, des Casques bleus effectuant une seconde patrouille dans la même zone ont signalé avoir essuyé une centaine de tirs de mitrailleuses à environ 50 mètres d'eux», a-t-elle ajouté, sans faire état de dégâts ni de blessés.
«Les Casques bleus ont estimé que les tirs provenaient dans les deux cas d'une position des Forces de défense israéliennes (FDI) au sud de la Ligne bleue» faisant office de frontière entre le Liban et Israël, selon le communiqué.
La Finul a souligné qu'elle avait informé à l'avance l'armée israélienne des activités des Casques bleus dans le secteur. Elle a indiqué avoir appelé «de nouveau» l'armée israélienne «à cesser tout comportement agressif et toute attaque contre ou à proximité des Casques bleus».
Source: AFP
Les Emirats arabes unis annoncent le retrait de leurs forces restantes du Yémen
Les Emirats arabes unis ont annoncé mardi le retrait de leurs forces restantes au Yémen, après que l'Arabie saoudite a fixé un délai de 24 heures pour leur départ.
«Le ministère de la Défense annonce la fin des équipes antiterroristes encore présentes au Yémen», a-t-il indiqué dans un communiqué, ajoutant qu'Abou Dhabi avait pris cette décision «de sa propre initiative, en veillant à la sécurité de son personnel et en coordination avec les partenaires concernés».
Source: AFP
Toute présence d'Israël au Somaliland serait une «cible», avertit le chef des rebelles yéménites
Le chef des rebelles houthis au Yémen a averti que toute présence israélienne au Somaliland serait considérée comme une «cible militaire», selon un communiqué publié dimanche, après la reconnaissance d'Israël de cette république autoproclamée.
«Nous considérons toute présence israélienne au Somaliland comme une cible militaire pour nos forces armées car elle constitue une agression contre la Somalie et le Yémen, ainsi qu'une menace pour la sécurité de la région», a déclaré Abdel Malek al-Houthi, selon un communiqué publié en ligne par les médias rebelles.
Israël dit avoir tué un combattant d'une unité d'élite iranienne dans une frappe au Liban
L'armée israélienne a annoncé avoir tué jeudi au Liban un «terroriste» de la Force Qods, branche des opérations extérieures des Gardiens de la révolution iraniens, l'accusant de planifier des attaques «depuis la Syrie et le Liban».
Hussein Mahmoud Marchad al-Jawhari a joué un rôle «central dans l'unité opérationnelle de la Force Qods -unité 840- et était impliqué ces dernières années dans la planification (...) d'attaques terroristes contre l'Etat d'Israël, depuis la Syrie et le Liban», selon un communiqué de l'armée.
Plus tôt jeudi, les autorités libanaises avaient rapporté la mort de deux personnes qui n'étaient pas identifiées dans une frappe israélienne sur le nord-est du pays, près de la frontière syrienne.
Source: AFP