Un journaliste, Carlos Castro, a été abattu jeudi à Veracruz, dans l’est du Mexique, alors qu’il travaillait sur les affaires policières. Le Mexique reste l’un des pays les plus dangereux pour la presse, avec plus de 150 journalistes tués depuis 1994.

Un journaliste a été tué par balle dans l'est du Mexique

AFP Agence France-Presse

Un journaliste a été tué jeudi dans l'est du Mexique, l'un des pays les plus dangereux pour la presse, ont indiqué les autorités. Ce journaliste, Carlos Castro, couvrait les affaires policières pour le média local Código Norte Veracruz dans l'Etat de Veracruz, sur la côte est du Mexique, a déclaré la Commission d'Etat pour la protection des journalistes.

L'organisme a condamné ce meurtre dans un communiqué, et demandé qu'il fasse l'objet d'une «enquête approfondie». Selon la presse mexicaine, Carlos Castro a été abattu par des hommes armés alors qu'il se trouvait dans un restaurant de la ville de Poza Rica. Le Mexique est considéré comme l'un des pays les plus dangereux pour exercer le métier de journaliste, avec plus de 150 professionnels assassinés depuis 1994, selon l'organisation Reporters sans frontières (RSF).

Nombre de ces journalistes victimes d'attaques au Mexique travaillaient dans des zones ravagées par le crime organisé et publiaient leurs contenus dans de petits médias ou sur les réseaux sociaux, généralement dans des emplois précaires. L'Etat de Veracruz, qui borde le golfe du Mexique, est depuis des années le théâtre de violences liées à différents groupes criminels organisés qui se disputent les routes du trafic de drogue.