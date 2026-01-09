DE
FR

Il travaillait sur des affaires policières
Un journaliste a été tué par balle dans l'est du Mexique

Un journaliste, Carlos Castro, a été abattu jeudi à Veracruz, dans l’est du Mexique, alors qu’il travaillait sur les affaires policières. Le Mexique reste l’un des pays les plus dangereux pour la presse, avec plus de 150 journalistes tués depuis 1994.
Publié: 07:18 heures
Le journaliste Carlos Castro a été tué ce jeudi dans un restaurant de Poza Rica. Il enquêtait sur les affaires policières.
Photo: Capture d'écran X
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un journaliste a été tué jeudi dans l'est du Mexique, l'un des pays les plus dangereux pour la presse, ont indiqué les autorités. Ce journaliste, Carlos Castro, couvrait les affaires policières pour le média local Código Norte Veracruz dans l'Etat de Veracruz, sur la côte est du Mexique, a déclaré la Commission d'Etat pour la protection des journalistes.

L'organisme a condamné ce meurtre dans un communiqué, et demandé qu'il fasse l'objet d'une «enquête approfondie». Selon la presse mexicaine, Carlos Castro a été abattu par des hommes armés alors qu'il se trouvait dans un restaurant de la ville de Poza Rica. Le Mexique est considéré comme l'un des pays les plus dangereux pour exercer le métier de journaliste, avec plus de 150 professionnels assassinés depuis 1994, selon l'organisation Reporters sans frontières (RSF).

Nombre de ces journalistes victimes d'attaques au Mexique travaillaient dans des zones ravagées par le crime organisé et publiaient leurs contenus dans de petits médias ou sur les réseaux sociaux, généralement dans des emplois précaires. L'Etat de Veracruz, qui borde le golfe du Mexique, est depuis des années le théâtre de violences liées à différents groupes criminels organisés qui se disputent les routes du trafic de drogue.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus