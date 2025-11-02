Dernière mise à jour: il y a 31 minutes

Publié: il y a 32 minutes

Une explosion dans un supermarché à Hermosillo, au Mexique, a fait au moins 23 morts, dont plusieurs mineurs. Le gouverneur de l'Etat du Sonora a exclu toute attaque.

Une explosion ravage un supermarché au Mexique, au moins 23 morts

Une explosion ravage un supermarché au Mexique, au moins 23 morts

La déflagration s'est produite dans un magasin d'Hermosillo. Photo: AP

ATS Agence télégraphique suisse

Une explosion dans un supermarché a fait au moins 23 morts, dont des mineurs, à Hermosillo, la capitale de l'Etat du Sonora, dans le nord du Mexique, ont annoncé samedi les autorités locales, qui ont exclu une attaque. Onze blessés ont également été dénombrés.

«J'ai ordonné une enquête approfondie et transparente afin d'établir les causes de l'accident et de déterminer les responsabilités qui s'imposent», a déclaré le gouverneur de l'Etat du Sonora, Alfonso Durazo, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Piste d'une attaque exclue

Les blessés ont été pris en charge dans différents hôpitaux de la ville, a-t-il précisé. L'explosion s'est produite dans le centre-ville, dans un magasin de la chaîne à bas prix Waldo's.

Le ministère local de la sécurité publique a exclu que l'accident ait été «une attaque» ou un «événement lié à un acte de violence» dirigé contre des civils. La présidente du Mexique Claudia Sheinbaum a exprimé sur le réseau social X ses condoléances «aux familles et aux proches des personnes décédées».