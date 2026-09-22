Le typhon Dujuan tue au moins sept personnes au Japon

Le typhon Dujuan a frappé le Japon, causant sept morts et cinq disparus, selon les autorités. A Chiba, 58'000 foyers ont été privés de courant et plus de 460 logements endommagés.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le typhon Dujuan a causé la mort d'au moins sept personnes, cinq disparus et des coupures d'électricité touchant 58'000 foyers près de Tokyo le mardi 21 septembre 2026. Les autorités japonaises ont levé la plupart des alertes météorologiques alors que le typhon s'éloigne vers le nord-est.

Un record de 832 mm de pluie en 48 heures a été enregistré sur l'île d'Oshima, dépassant de plus du double la moyenne mensuelle de septembre. Plus de 460 logements à Chiba ont été endommagés, et 275 vols ont été annulés.

1,6 million de personnes ont été invitées à évacuer avant l'arrivée du typhon. Selon les scientifiques, le réchauffement climatique augmente la fréquence et l'intensité des événements météorologiques extrêmes comme celui-ci.

AFP Agence France-Presse

Au moins sept personnes sont mortes et cinq autres sont portées disparues près de Tokyo et 58'000 foyers ont subi une coupure de courant temporaire en raison du passage du typhon Dujuan, ont annoncé mercredi les autorités nippones et le fournisseur d'électricité Tepco.

L'agence météorologique japonaise a levé ou rétrogradé la plupart de ses alertes aux fortes pluies et glissements de terrain, alors que Dujuan continue de s'éloigner mercredi de la côte nippone en direction du nord-est.

L'Agence de gestion des incendies et des catastrophes a fait savoir que cinq personnes étaient mortes dans le département de Chiba, à l'est de Tokyo, et que deux autres avaient perdu la vie dans celui de Kanagawa, également limitrophe de la capitale. Les opérations de recherche se poursuivent, cinq personnes étant portées disparues après des glissements de terrain, de même source.

Dans le département de Chiba, 58'000 foyers ont subi une coupure d'électricité mardi matin, selon Tepco. Et plus de 460 logements y ont été endommagés, d'après les autorités. Plus de 1,6 million d'habitants de Tokyo et des régions voisines avaient été invités à évacuer en amont du passage du typhon, d'après l'Agence de gestion des incendies et des catastrophes. Plus de 275 vols avaient été supprimés.

Des cyclones tropicaux

Sur l'île d'Oshima, rattachée administrativement à Tokyo, un record de 832 mm de précipitations en 48 heures a été constaté, soit plus de deux fois le niveau moyen pour un mois de septembre, a indiqué NHK. Des typhons – des cyclones tropicaux – frappent souvent le Japon vers la fin de l'été et le début de l'automne.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique provoqué par les activités humaines rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs. Plus tôt en septembre, d'importantes précipitations avaient contraint des centaines d'athlètes des Jeux asiatiques organisés par le Japon à évacuer brièvement leur logement de Nagoya, la ville-hôte, située dans le centre du pays.