Une brusque montée des eaux à Bardonecchia, dans le Piémont italien, a causé la mort d'un homme de 70 ans lundi. Les autorités soulignent que ces phénomènes météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents, appelant à la vigilance.

Deux ans après un épisode similaire, des crues ont inondés Bardonecchia, faisant cette fois-ci un mort. (Image d'illustration) Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Une brusque montée des eaux, provoquée par de fortes pluies, a fait un mort lundi dans le nord-ouest de l'Italie, ont annoncé les autorités, soulignant que les phénomènes météorologiques extrêmes devenaient de plus en plus fréquents. L'homme de 70 ans a été emporté par un torrent d'eau et de boue après être sorti de sa camionnette dans la ville alpine de Bardonecchia, dans la région du Piémont, située près de la frontière française.

«Nous sommes de plus en plus confrontés à des situations d'urgence dues à des phénomènes météorologiques que nous appelions autrefois exceptionnels, mais qui sont aujourd'hui de plus en plus fréquents», a déclaré le président de la région, Alberto Cirio, sur les réseaux sociaux. «Aujourd'hui, une bombe d'eau a frappé soudainement la ville de Bardonecchia, causant des dégâts et faisant malheureusement une victime», a-t-il fait état.

10 personnes secourues

Dans l'après-midi, le maire de la ville avait conseillé aux habitants de ne pas sortir de chez eux et de ne pas s'approcher des ponts, car les intempéries soudaines avaient fait sortir le cours d'eau du Fréjus de son lit. Des images vidéo ont montré des eaux noires se précipitant dans le canal, projetant des panaches d'eau et de boue sur les berges.

Les médias locaux ont identifié la victime comme étant un septuagénaire résidant à Bardonecchia, une destination touristique prisée qui a accueilli des épreuves de snowboard pendant les Jeux olympiques d'hiver de 2006 à Turin. Les pompiers ont secouru au moins 10 personnes piégées par les eaux, ainsi que plusieurs autres personnes coincées dans leur voiture, ont rapporté les médias.

Le Fréjus à nouveau sorti

Cette catastrophe est survenue près de deux ans après un épisode similaire à Bardonecchia, où de fortes pluies avaient fait déborder deux cours d'eau, dont le Fréjus, provoquant une importante coulée de boue qui avait emporté des voitures et des débris. La catastrophe de 2023 n'avait pas fait de victimes.

Les fortes pluies qui se sont abattues sur le nord-ouest du pays sont survenues alors qu'une intense vague de chaleur s'est abattue sur une grande partie de l'Europe. Selon le Giec, le groupe d'experts mandaté par l'ONU sur le climat, chaque degré supplémentaire de réchauffement équivaut à une augmentation de 7% des précipitations lors des tempêtes et orages.