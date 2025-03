Message du Vatican aux fidèles Le pape se dit «affaibli» et «confronté à une épreuve»

Le pape François, hospitalisé à Rome depuis plus d'un mois pour une double pneumonie, se dit 'affaibli' et 'confronté à une épreuve'. Dans un message aux fidèles, il exprime sa solidarité avec les malades et appelle à l'espoir malgré les difficultés.