Des attaques aériennes «massives» sur Kiev et Odessa

Les villes ukrainiennes de Kiev et d'Odessa ont fait l'objet dans la nuit de lundi à mardi d'attaques «massives» impliquant des centaines de drones russes qui ont notamment touché une maternité, ont annoncé les autorités locales.

La Russie a lancé sur l'Ukraine 315 drones explosifs, dont 213 ont été abattus par la défense antiaérienne, et sept missiles, tous neutralisés, selon l'armée de l'air ukrainienne. Ces attaques ont fait trois morts et plusieurs blessés.

«Restez dans les abris l'attaque massive sur la capitale continue», a lancé le maire Vitali Klitschko à l'adresse de la population sur la messagerie Telegram, faisant notamment état d'un bâtiment en feu. A Odessa, l'attaque a touché «une maternité, une station médicale d'urgence et des bâtiments résidentiels», a détaillé le gouverneur Oleg Kiper.

Ces nouvelles attaques aériennes d'ampleur interviennent alors que les pourparlers de paix directs entre Russes et Ukrainiens, initiés en mai à Istanbul, sont dans l'impasse. Les deux camps campent sur leurs positions. Moscou a rejeté la trêve «inconditionnelle» voulue par Kiev et les Européens, tandis que l'Ukraine a qualifié d'«ultimatums» les demandes russes.

Plusieurs régions du pays ont été touchées par ces frappes ou par la chute de débris de drones abattus, dont la ville portuaire d'Odessa, où deux personnes ont été tuées et neuf blessées, selon le gouverneur régional Oleg Kiper. A Kiev, la capitale, des immeubles résidentiels et entrepôts ont été touchés et une femme a été tuée et quatre personnes blessées.

Source: ATS