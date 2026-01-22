Le Kremlin annonce une rencontre «trilatérale» vendredi aux Emirats arabes unis
Le Kremlin a annoncé vendredi une réunion trilatérale avec Ukrainiens et Américains aux Emirats arabes unis dans la journée, après une rencontre jugée «utile» entre Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff à Moscou.
«Il a été convenu déjà aujourd'hui, que la première réunion d'un groupe de travail trilatéral chargé des questions de sécurité aura lieu à Abou-Dhabi», a déclaré à la presse le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov, soulignant que le rendez-vous entre Poutine et Witkoff jeudi avait été «utile dans tous les sens».
Qu'est-il ressorti de la discussion entre Witkoff et Poutine à Moscou?
L'émissaire américain Steve Witkoff s'est entretenu dans la nuit de jeudi à vendredi avec le président russe Vladimir Poutine à Moscou dans le cadre des pourparlers sur la fin de la guerre en Ukraine, peu après une courte entrevue entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump en Suisse.
A l'issue de cet entretien en marge du Forum économique de Davos, le dirigeant ukrainien a affirmé avoir obtenu de son homologue américain un accord sur les garanties de sécurité promises par Washington à l'Ukraine.
Il a également annoncé des discussions "trilatérales" entre l'Ukraine, les Etats-Unis et la Russie cette semaine aux Emirats arabes unis, sans toutefois en préciser les modalités ni le format exact.
Fin de la rencontre entre Poutine et l'émissaire américain Witkoff, après 3 heures de discussions
La rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff dans le cadre des pourparlers sur la fin de la guerre en Ukraine s'est achevée, a annoncé le Kremlin dans un communiqué.
L'entretien qui a débuté à Moscou tard jeudi soir a duré plus de trois heures et demie. Steve Witkoff était accompagné du gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner. Vladimir Poutine était pour sa part apparu aux côtés de son conseiller diplomatique Iouri Ouchakov et de son émissaire pour les questions économiques internationales, Kirill Dmitriev.
Steve Witkoff à Moscou pour rencontrer Poutine
L'émissaire américain Steve Witkoff est arrivé jeudi soir à Moscou pour des pourparlers sur l'Ukraine avec le président Vladimir Poutine, ont annoncé la télévision publique et les agences de presse russes.
L'avion transportant M. Witkoff a atterri à l'aéroport Vnoukovo de Moscou en provenance de Zurich où l'émissaire américain participait au Forum économique mondial, ont rapporté les agences TASS et Ria Novosti.
Il ne reste qu'«un point à régler» dans les négociations sur l'Ukraine
Les négociations visant à faire cesser près de quatre ans de combats en Ukraine ont «beaucoup progressé» et il ne reste plus qu'un point à régler, a déclaré jeudi l'émissaire américain Steve Witkoff avant un déplacement à Moscou.
«Je pense qu'il ne reste qu'un point à régler, nous avons discuté plusieurs versions de ce point, et cela signifie qu'il peut être résolu. Ainsi, si les deux parties veulent le résoudre, nous allons le résoudre», a déclaré Steve Witkoff, sans donner davantage de précision, lors d'un événement organisé par l'Ukraine en marge du Forum économique de Davos.
Le risque de dérives de drones dans l'espace aérien de Finlande «ne cesse de croître»
Le brouillage par la Russie des drones ukrainiens à longue portée a augmenté le risque d'incursions de drones en Finlande, a déclaré jeudi à l'AFP le chef du renseignement militaire finlandais.
«Le risque qu'un drone dérive dans l'espace aérien finlandais ou sur le territoire finlandais ne cesse de croître», a relevé le général de division Pekka Turunen, à la tête des service de renseignement des forces de défense de la Finlande (FDI).
«L'Ukraine a pris pour cible des ports pétroliers (...) assez proches de la Finlande, et nous savons désormais comment la Russie les contre en utilisant le brouillage GPS. Ainsi, si un drone utilise le GPS pour se diriger vers sa cible, il pourrait être détourné vers un autre endroit à cause de ce brouillage», a-t-il expliqué.
Plus de la moitié de Kiev est toujours privée d'électricité, selon Zelensky
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mercredi qu'environ 4000 immeubles à Kiev étaient toujours privés de chauffage et que 60% de la capitale restait sans électricité, après les frappes russes dans la nuit de lundi à mardi. La Russie pilonne les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, qui connaît des températures très basses cet hiver, plongeant la population dans l'obscurité et le froid.
«Ce matin, environ 4000 immeubles à Kiev étaient encore privés de chauffage et près de 60% de la capitale était sans électricité», a déclaré le chef de l'Etat ukrainien sur les réseaux sociaux. Selon lui, la situation reste également difficile dans les régions de Soumy et de Tchernigiv (nord), de Dnipro (centre) et de Kharkiv (nord-est).
Le 9 janvier, la moitié des immeubles d'habitation (soit 6000) de Kiev avaient été privés de chauffage, d'eau et d'électricité après des bombardements massifs, poussant le maire Vitali Klitschko à recommander aux habitants de la capitale de la quitter temporairement.
La Russie évoque 11 blessés dans une frappe de drones ukrainiens, Kiev nie
Onze personnes ont été blessées par une frappe nocturne de drone ukrainien près de Krasnodar, ville du sud de la Russie, ont annoncé mercredi les autorités locales. Kiev assure pour sa part qu'il s'agit d'une défaillance d'un système russe.
Selon Mourat Koumpilov, dirigeant de la république russe d'Adyguée où a eu lieu la frappe, l'attaque a provoqué un incendie dans un immeuble d'habitation et un parking dans le district de Takhtamoukaï, au sud de Krasnodar.
«Selon les dernières informations, onze personnes ont été blessées, dont neuf ont été hospitalisées, parmi lesquelles deux enfants», a-t-il déclaré, précisant qu'aucun décès n'était à déplorer.
Le Centre pour les communications stratégiques, une organisation gouvernementale ukrainienne, a de son côté assuré sur Telegram qu'il s'agissait «d'un missile de défense aérienne russe qui a frappé un immeuble résidentiel».
Berlin qualifie de «crimes de guerre» les frappes russes contre des cibles civiles en Ukraine
Le gouvernement allemand a qualifié mercredi de «crimes de guerre» les frappes russes hivernales contre des cibles civiles et énergétiques en Ukraine, qui ont privé, selon le président Volodymyr Zelensky, «plus d'un million» d'habitants de Kiev d'électricité.
«Poutine utilise le froid comme une arme. Ses actions sont profondément inhumaines et méprisantes (...). A notre avis, la Russie commet ici des crimes de guerre. L'Allemagne se tient fermement aux côtés de l'Ukraine», a déclaré un porte-parole du gouvernement, lors d'un point presse à Berlin.
L'Allemagne annonce l'arrestation d'une Germano-ukrainienne espionnant pour Moscou
Le parquet allemand a annoncé l'arrestation mercredi d'une ressortissante germano-ukrainienne, accusée de renseigner l'ambassade de Russie, notamment sur l'aide militaire à l'Ukraine et l'industrie de défense allemande.
La suspecte, identifiée comme Ilona W., est accusée d'avoir «rassemblé des informations sur les participants à des événements politiques de haut niveau et cherché des renseignements sur des sites de l'industrie de l'armement, des essais de drones et des livraisons prévues de drones à l'Ukraine».
Poutine doit rencontrer jeudi l'émissaire américain Witkoff, selon le Kremlin
Le président russe Vladimir Poutine doit rencontrer jeudi l'émissaire américain Steve Witkoff, a annoncé mercredi le Kremlin, au moment où se poursuivent les pourparlers indirects entre Kiev et Moscou pour trouver une issue diplomatique à la guerre en Ukraine.
«Nous attendons demain ce contact, il est dans l'agenda du président», a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, à l'agence d'Etat TASS, sans préciser où devait se dérouler cette rencontre. Steve Witkoff a pour sa part affirmé à l'agence Bloomberg qu'il prévoyait de se rendre à Moscou avec le gendre de Donald Trump, Jared Kushner.
11 blessés en Russie dans une «frappe de drone» ukrainien
Onze personnes ont été blessées dans la nuit de mardi à mercredi dans une «frappe de drone» ukrainien dans une localité du sud-ouest de la Russie, a annoncé un dirigeant régional.
L'«attaque ennemie» a provoqué un incendie «dans un immeuble d'habitation et un parking» dans le district de Takhtamoukaï, situé au sud de la ville de Krasnodar, a indiqué sur Telegram le dirigeant de la république d'Adyguée, Mourat Koumpilov.
«Selon les dernières informations, 11 personnes ont été blessées, dont neuf ont été hospitalisées, parmi lesquelles deux enfants», a-t-il déclaré, précisant qu'aucun décès n'était à déplorer.
