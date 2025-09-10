DE
Lors d'un événement sur un campus
L'influenceur conservateur Charlie Kirk blessé par balle

L'activiste politique américain a été blessé par balle dans le cadre d'un événement dans l'Etat américain de l'Utah. Une opération de police est en cours.
Le militant politique conservateur Charlie Kirk aurait été blessé par balle lors d'un meeting sur un campus américain.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'influenceur conservateur Charlie Kirk, voix majeure de la jeunesse pro-Trump aux Etats-Unis, a été blessé par balle mercredi lors d'une réunion publique, selon plusieurs médias américains.

Friand de joutes oratoires avec les étudiants, le trentenaire organisait un événement sur le campus de la Utah Valley University, dans l'ouest du pays, lorsqu'il a été pris pour cible, selon CNN et Fox News. Son état de santé n'était pas immédiatement connu.

Trump appelle à prier pour Kirk

«Nous devons tous prier pour Charlie Kirk», un «type formidable», a écrit le président américain Donald Trump sur son réseau Truth Social, peu après l'incident. «Que DIEU LE BENISSE», a-t-il ajouté, tandis le vice-président JD Vance et plusieurs ministres ont publié des messages de même teneur.

Développement suit

