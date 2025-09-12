16:41 heures

L'objectif de Poutine est d'«occuper toute l'Ukraine», dit Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé vendredi l'Occident à faire pression sur la Chine, proche du Kremlin, pour qu'elle use de son influence auprès de la Russie afin de mettre fin à l'invasion de l'Ukraine lancée en 2022.

La ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, rencontre Volodymyr Zelensky à Kiev, le 12 septembre 2025. Photo: keystone-sda.ch

La Chine a «eu la possibilité d'amener les Russes à cesser de tuer» mais n'en a pas montré la volonté, a-t-il dit lors de la conférence annuelle Yalta European Strategy en Ukraine. «Nous devons trouver un moyen d'influencer la Chine afin qu'elle use de son influence sur la Russie pour mettre fin à la guerre», a-t-il ajouté, en soulignant le rôle «des Européens, des Américains et du G7».

Pour le président ukrainien, l’espoir d’un véritable plan de paix avec la Russie, à la fois solide et respectueux de l’Ukraine, s’éloigne chaque jour un peu plus. «Le but de Poutine est d'occuper toute l'Ukraine. Et peu importe ce qu'il dit, il est clair qu'il a mis en marche la machine de guerre à un point tel qu'il ne peut tout simplement pas l'arrêter».

Zelensky a également affirmé qu'«échanger des territoires», hypothèse évoquée pour mettre fin au conflit, ne suffirait pas à atteindre la paix.

Source: AFP