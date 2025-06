Oman condamne une «escalade dangereuse»

Le sultanat d'Oman, qui joue le rôle de médiateur entre les Etats-Unis et l'Iran dans leurs discussions sur le programme nucléaire de Téhéran, a condamné les frappes israéliennes sur l'Iran, les qualifiant «d'escalade dangereuse» menaçant les efforts diplomatiques.

Oman considère «cet acte comme une escalade dangereuse» et «appelle la communauté internationale à adopter une position claire et ferme pour mettre fin à cette approche dangereuse, qui menace d'exclure les solutions diplomatiques et de compromettre la sécurité et la stabilité de la région», a rapporté l'agence de presse officielle.

Source: AFP