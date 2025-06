06:23 heures

Une troisième vague de missiles iraniens frappe Israël

L'Iran a tiré samedi matin une nouvelle salve de missiles contre Israël, en riposte aux frappes aériennes israéliennes d'une ampleur sans précédent qui ont visé la veille plus de 200 sites militaires et nucléaires sur le sol iranien. L'Iran a affirmé viser des «bases» et des «infrastructures militaires» israéliennes.

Sur CNN, l'ambassadeur israélien aux Etats-Unis, Yechiel Leiter, a précisé que l'Iran avait lancé «environ 150» missiles balistiques en trois salves depuis vendredi. Les tirs ne devraient pas s'arrêter, a-t-il souligné, la République islamique possédant selon lui un arsenal de près de 2000 missiles.

Photo: IMAGO/UPI Photo

C'est la troisième vague de missiles balistiques iraniens visant Israël depuis vendredi, tandis que Téhéran a affirmé viser «des dizaines de cibles (...) de bases et d'infrastructures militaire» dans le pays.

Source : AFP