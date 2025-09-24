A la tribune de l’ONU, le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé que l’Iran ne cherche pas à se doter de l’arme nucléaire, rejetant les accusations occidentales.

L'Iran assure à l'ONU qu'il ne veut pas l'arme nucléaire

L'Iran assure à l'ONU qu'il ne veut pas l'arme nucléaire

«L'Iran n'a jamais cherché et ne cherchera jamais à construire une bombe atomique.» Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

ATS Agence télégraphique suisse

Le président iranien Massoud Pezeshkian a assuré mercredi à la tribune de l'ONU que son pays ne veut pas se doter de l'arme nucléaire. Il a une nouvelle fois rejeté les accusations des Occidentaux.

«Je déclare ici, une fois encore, devant cette Assemblée, que l'Iran n'a jamais cherché et ne cherchera jamais à construire une bombe atomique. Nous ne voulons pas d'armes nucléaires», a-t-il martelé lors du sommet annuel des Nations unies à New York.