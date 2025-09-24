DE
FR

«Nous n'en voulons pas!»
L'Iran assure à l'ONU qu'il ne veut pas l'arme nucléaire

A la tribune de l’ONU, le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé que l’Iran ne cherche pas à se doter de l’arme nucléaire, rejetant les accusations occidentales.
Publié: 16:35 heures
Partager
Écouter
«L'Iran n'a jamais cherché et ne cherchera jamais à construire une bombe atomique.»
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le président iranien Massoud Pezeshkian a assuré mercredi à la tribune de l'ONU que son pays ne veut pas se doter de l'arme nucléaire. Il a une nouvelle fois rejeté les accusations des Occidentaux.

«Je déclare ici, une fois encore, devant cette Assemblée, que l'Iran n'a jamais cherché et ne cherchera jamais à construire une bombe atomique. Nous ne voulons pas d'armes nucléaires», a-t-il martelé lors du sommet annuel des Nations unies à New York.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus