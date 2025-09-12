L'intrusion de drones en Pologne n'est «pas une erreur», répond Varsovie à Trump
Varsovie a fermement récusé vendredi les déclarations du président américain Donald Trump laissant entendre que l'intrusion d'une vingtaine de drones russes cette semaine sur le territoire polonais aurait pu résulter d'une «erreur».
«Nous aussi préférerions que l'attaque de drones contre la Pologne soit une erreur. Mais ce n'en est pas une. Et nous le savons», a écrit sur son compte X, en anglais, le Premier ministre Donald Tusk.
Source: AFP
La Russie affirme avoir abattu 221 drones ukrainiens dans la nuit
La Russie a indiqué vendredi avoir abattu dans la nuit 221 drones ukrainiens, soit l'une des attaques les plus massives de l'armée de Kiev en trois ans et demi d'offensive russe.
Sur ces drones «interceptés et abattus» par la défense anti-aérienne russe, neuf l'ont été dans la région de Moscou et 28 dans la région où se situe la deuxième ville du pays, Saint-Pétersbourg (nord-ouest), a indiqué le ministère de la Défense sur Telegram le jour où la Russie et le Bélarus lancent d'importantes manoeuvres militaires communes et deux jours après l'intrusion de drones russes en Pologne.
Source: AFP
Macron mobilise 3 Rafale pour protéger l'espace aérien polonais
La France a décidé de mobiliser trois avions de chasse Rafale «pour contribuer à la protection de l'espace aérien polonais» ainsi que de l'Europe de l'Est avec l'Otan, après les «incursions de drones russes en Pologne», a annoncé jeudi Emmanuel Macron.
«Je m'y étais engagé hier auprès du Premier ministre polonais» Donald Tusk, a dit le président français sur le réseau X, précisant s'être aussi entretenu avec le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte et le Premier ministre britannique Keir Starmer. «Nous ne céderons pas face aux intimidations croissantes de la Russie», a-t-il assuré.
Moscou appelle la Pologne à rouvrir sa frontière avec le Bélarus
La Russie a appelé jeudi la Pologne à revoir sa décision de fermer sa frontière avec le Bélarus, une mesure annoncée mardi par Varsovie en réponse aux manoeuvres militaires communes russo-bélarusses prévues du 12 au 16 septembre. «Nous appelons Varsovie à réfléchir aux conséquences de telles mesures contreproductives et à reconsidérer la décision prise dans les plus brefs délais», a déclaré dans un communiqué la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.
Source: AFP
La Pologne a annoncé jeudi qu'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra à sa demande après l'intrusion de drones présumés russes sur son territoire. Varsovie veut «attirer l'attention du monde entier sur cette attaque sans précédent».
«A la demande de la Pologne, une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité des Nations unies sera convoquée au sujet de la violation de l'espace aérien polonais par la Russie», a indiqué le ministère polonais des Affaires étrangères sur X.
La Pologne entend ainsi «attirer l'attention du monde entier sur cette attaque sans précédent menée par des drones russes contre un pays membre non seulement de l'ONU, mais aussi de l'Union européenne et de l'OTAN», a déclaré le chef de la diplomatie polonaise Radoslaw Sikorski à la radio RMF FM.
Selon lui, l'intrusion n'est «pas seulement un test pour la Pologne, c'est un test pour toute l'OTAN et pas seulement militaire, mais aussi politique.»
Source: AFP
Intrusion de drones en Pologne: la Chine appelle les parties au «dialogue»
Pékin a appelé jeudi au «dialogue» suite à l'intrusion dans la nuit de mardi à mercredi d'une vingtaine de drones présumés russes en Pologne.
«La Chine espère que toutes les parties concernées résoudront de façon appropriée leurs différends par le dialogue et la consultation», a indiqué lors d'un point presse régulier Lin Jian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
Source: AFP
Zelensky regrette le «manque d'action» des Occidentaux
Le président ukrainien a regretté mercredi le «manque d'action» des dirigeants occidentaux après l'interception dans la nuit par la Pologne de drones russes présumés qui ont pénétré dans son espace aérien. «Les déclarations ont été nombreuses, mais jusqu'à présent, il y a un manque d'action», a déclaré Volodymyr Zelensky dans son adresse quotidienne, estimant que «la Russie n'a pas reçu de réponse ferme (...), une réponse qui se traduirait par des mesures concrètes».
Source: AFP
Trump note la «violation de l'espace aérien polonais» par la Russie dans un message énigmatique
Donald Trump a noté la «violation de l'espace aérien polonais» par la Russie dans un message énigmatique, au ton presque désinvolte, publié sur son réseau Truth Social mercredi.
«Qu'est-ce qui se passe avec la Russie qui viole l'espace aérien polonais avec des drones? C'est parti!» a écrit le président américain, dans sa première et succincte réaction depuis que l'Otan a aidé à intercepter des drones que les Occidentaux jugent délibérément envoyés dans la nuit par la Russie.
Source: AFP
«Aucun doute» que l'intrusion des drones «n'était pas un fait accidentel»
Le ministre polonais des Affaires étrangères a déclaré mercredi n'avoir «aucun doute» sur l'origine non accidentelle de l'intrusion d'une vingtaine de drones sur le territoire de ce pays membre de l'Otan et de l'UE.
«Nous n'avons aucun doute sur le fait que ce n'était pas accidentel», a déclaré Radoslaw Sikorski à la presse, dénonçant «un cas d'attaque sans précédent, non seulement sur le territoire de la Pologne, mais aussi sur celui de l'Otan et de l'Union européenne».
Source: AFP
Moscou accuse Varsovie de propager des «mythes» pour aggraver le conflit en Ukraine
Le ministère russe des Affaires étrangères a accusé mercredi la Pologne de vouloir «aggraver» le conflit en Ukraine en propageant des «mythes» concernant l'intrusion dans l'espace aérien polonais de drones, qui, selon Varsovie, ont été envoyés par la Russie.
Dans une déclaration distincte transmise à l'AFP, l'ambassade russe en Pologne a dit que les autorités polonaises ne lui avaient pas fourni de «preuves» indiquant que ces drones étaient d'origine russe. «La partie polonaise (...) a accusé de façon totalement infondée la Russie de provocations», a ajouté l'ambassade.
Source: AFP
«Nous soutenons nos alliés de l'Otan», affirme l'ambassadeur américain à l'Otan
Les Etats-Unis se tiennent aux côtés de leurs alliés, a affirmé mercredi l'ambassadeur américain à l'Otan Matthew Whitaker, après une intrusion de drones dans le ciel polonais.
«Nous soutenons nos alliés de l'Otan face à ces violations de l'espace aérien et défendrons chaque centimètre du territoire» de l'Alliance, a-t-il affirmé sur X.
Source: AFP